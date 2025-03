एक-दो नहीं, 14 साल के बच्चे ने तोड़ डाले 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड, Anand Mahindra के भी उड़े होश

Anand Mahindra Post Viral: हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी असाधारण क्षमताओं से सबको चौंका देते हैं. महाराष्ट्र के 14 साल के आर्यन शुक्ला ऐसे ही एक प्रतिभाशाली युवा हैं, जिनकी गणित की अद्भुत क्षमता ने न केवल कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, बल्कि मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा का भी ध्यान खींचा है.

आनंद महिंद्रा ने की तारीफ

देश की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए मशहूर आनंद महिंद्रा ने हाल ही में आर्यन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उनकी प्रतिभा को सामान्य से परे एक विशेष उपहार बताया. आर्यन ने लगभग असंभव काम कर दिखाया - जटिल गणनाएं इतनी तेजी से कीं कि कैलकुलेटर भी पीछे छूट जाए.

विश्व रिकॉर्ड ने लोगों को चौंकाया

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, आर्यन ने पिछले महीने छह विश्व रिकॉर्ड बनाए, जो मानसिक अंकगणित में उनकी असाधारण क्षमता को दर्शाते हैं. उनकी सबसे चौंकाने वाली उपलब्धियों में से एक है, सिर्फ 30.9 सेकंड में 100 चार अंकों की संख्याओं को मानसिक रूप से जोड़ना. उनकी अन्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

1 मिनट 9.68 सेकंड में 200 चार अंकों की संख्याओं को जोड़ना.

18.71 सेकंड में 50 पाँच अंकों की संख्याओं को जोड़ना.

5 मिनट 42 सेकंड में 20 अंकों की संख्या को 10 अंकों की संख्या से भाग देना.

51.69 सेकंड में दो पांच अंकों की संख्याओं के 10 सेट को गुणा करना.

2 मिनट 35.41 सेकंड में दो आठ अंकों की संख्याओं के 10 सेट को गुणा करना.

महिंद्रा ने पूछा तकनीक का राज

आर्यन के शानदार प्रदर्शन को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने उनकी प्रशंसा की और इतनी तेजी से गणना करने की तकनीक के बारे में उत्सुकता व्यक्त की. आनंद महिंद्रा ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, "मैंने पहले भी ऐसे वीडियो देखे हैं जहां बच्चे इस तकनीक का उपयोग करते हैं जहां हाथों का उपयोग किसी तरह गणना में सहायता के लिए किया जाता है. मुझे यकीन है कि आर्यन के पास सामान्य से परे एक विशेष उपहार है, लेकिन क्या कोई ऐसी साइटें हैं जो इस तकनीक की मूल बातें बताती हैं?"

14-year-old Aaryan Shukla from India, last month broke the world record for the Fastest time to mentally add 100 four-digit numbers - 30.9 sec

Leaves you dazed & bewildered.

Congratulations Aaryan!

I’ve seen some videos before of kids using this technique where the hands are… pic.twitter.com/XvOBU6vmC1

— anand mahindra (@anandmahindra) March 18, 2025