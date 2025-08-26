जब परी पैदा होती है, तो मैं कोई फीस नहीं लेता... इस डॉक्टर के लिए Anand Mahindra ने ऐसा क्या लिखा, हर भारतीय हुआ खुश?

Anand Mahindra Monday Motivation: हर सोमवार को लोग अपने हफ्ते की शुरुआत मोटिवेशन से करना चाहते हैं, और इस बार इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का मंडे मोटिवेशन पोस्ट पूरे देश के दिल को छू गया. उन्होंने एक पुणे के डॉक्टर की कहानी शेयर की, जिसने अपना जीवन बेटियों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है.

यह भी पढ़ें: पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?

कौन हैं ये डॉक्टर और क्या है उनकी अनोखी पहल?

Add Zee News as a Preferred Source

यह कहानी है डॉक्टर गणेश राख की, जो पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से बेटियों का जन्म पूरी तरह मुफ्त कर रहे हैं. उन्होंने अब तक हजार से ज्यादा बेटियों का जन्म बिना किसी फीस के कराया है. दरअसल, उनकी मां का सपना था कि वह डॉक्टर बनें और बेटियों को बचाने का काम करें. इसी सोच से उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया.

कब और कैसे शुरू हुई ये परंपरा?

इस प्रेरक कहानी को सबसे पहले डी. प्रसन्नथ नायर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने लिखा कि एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी डॉक्टर राख के अस्पताल में सी-सेक्शन से डिलीवरी के लिए भर्ती हुई. मजदूर डर रहा था कि भारी-भरकम बिल कैसे चुकाएगा. लेकिन तभी डॉक्टर राख ने कहा, “जब परी पैदा होती है, तो मैं कोई फीस नहीं लेता.” यह सुनकर मजदूर भावुक हो गया और डॉक्टर के पैर पकड़कर उन्हें भगवान कह दिया.

As a father of two daughters, I know-twice over-what it’s like when an angel is born in your house…. But this Doctor is also an angel. An angel of Grace and Generosity. And this post has reminded me that there is no more powerful way to start a week than by asking yourself how… https://t.co/sy568QGTzy — anand mahindra (@anandmahindra) August 25, 2025

आनंद महिंद्रा ने क्यों किया सलाम?

आनंद महिंद्रा ने एक्स पर लिखा, “दो बेटियों का पिता होने के नाते मैं जानता हूं कि घर में परी के आने की खुशी कैसी होती है. लेकिन यह डॉक्टर खुद भी एक एंजल हैं – दया और उदारता का एंजल. इस पोस्ट ने याद दिलाया कि हफ्ते की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है यह सोचना कि आपका काम और लक्ष्य समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं.” उनके इस पोस्ट को अब तक 1.3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

यह भी पढ़ें: गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video

लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आईं?

महिंद्रा के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने डॉक्टर राख की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “वाकई दिल को छू लेने वाली कहानी, डॉक्टर साहब को सलाम.” दूसरे ने कहा, “यह कहानी दिखाती है कि दया और हिम्मत से समाज की पुरानी सोच बदली जा सकती है.” किसी ने बेटियों को ईश्वर का आशीर्वाद कहा तो किसी ने लिखा, “ऐसे लोग इंसानियत को जिंदा रखते हैं.”