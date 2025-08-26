जब परी पैदा होती है, तो मैं कोई फीस नहीं लेता... इस डॉक्टर के लिए Anand Mahindra ने ऐसा क्या लिखा, हर भारतीय हुआ खुश?
जब परी पैदा होती है, तो मैं कोई फीस नहीं लेता... इस डॉक्टर के लिए Anand Mahindra ने ऐसा क्या लिखा, हर भारतीय हुआ खुश?

Anand Mahindra Post: डॉ. गणेश राख की यह पहल हमें याद दिलाती है कि सच्चा बदलाव बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे नेक कामों से आता है. यही वजह है कि लोग उन्हें आज "एंजल डॉक्टर" कहकर सम्मान दे रहे हैं. आनंद महिंद्रा का यह Monday Motivation सचमुच हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया है.

 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:07 AM IST
जब परी पैदा होती है, तो मैं कोई फीस नहीं लेता... इस डॉक्टर के लिए Anand Mahindra ने ऐसा क्या लिखा, हर भारतीय हुआ खुश?

Anand Mahindra Monday Motivation: हर सोमवार को लोग अपने हफ्ते की शुरुआत मोटिवेशन से करना चाहते हैं, और इस बार इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का मंडे मोटिवेशन पोस्ट पूरे देश के दिल को छू गया. उन्होंने एक पुणे के डॉक्टर की कहानी शेयर की, जिसने अपना जीवन बेटियों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है.

यह भी पढ़ें: पारले जी की कीमत 400 रुपये! आलू भुजिया, बिरयानी मसाला... विदेश में भारत के स्नैक्स इतने महंगे क्यों?

कौन हैं ये डॉक्टर और क्या है उनकी अनोखी पहल?

यह कहानी है डॉक्टर गणेश राख की, जो पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से बेटियों का जन्म पूरी तरह मुफ्त कर रहे हैं. उन्होंने अब तक हजार से ज्यादा बेटियों का जन्म बिना किसी फीस के कराया है. दरअसल, उनकी मां का सपना था कि वह डॉक्टर बनें और बेटियों को बचाने का काम करें. इसी सोच से उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया.

कब और कैसे शुरू हुई ये परंपरा?

इस प्रेरक कहानी को सबसे पहले डी. प्रसन्नथ नायर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने लिखा कि एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी डॉक्टर राख के अस्पताल में सी-सेक्शन से डिलीवरी के लिए भर्ती हुई. मजदूर डर रहा था कि भारी-भरकम बिल कैसे चुकाएगा. लेकिन तभी डॉक्टर राख ने कहा, “जब परी पैदा होती है, तो मैं कोई फीस नहीं लेता.” यह सुनकर मजदूर भावुक हो गया और डॉक्टर के पैर पकड़कर उन्हें भगवान कह दिया.

 

 

आनंद महिंद्रा ने क्यों किया सलाम?

आनंद महिंद्रा ने एक्स पर लिखा, “दो बेटियों का पिता होने के नाते मैं जानता हूं कि घर में परी के आने की खुशी कैसी होती है. लेकिन यह डॉक्टर खुद भी एक एंजल हैं – दया और उदारता का एंजल. इस पोस्ट ने याद दिलाया कि हफ्ते की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है यह सोचना कि आपका काम और लक्ष्य समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं.” उनके इस पोस्ट को अब तक 1.3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

यह भी पढ़ें: गणेश बप्पा के 6 पैक एप्स, पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम... कहां निकली ये अनोखी सवारी? जरूर देख लें ये Video

लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आईं?

महिंद्रा के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने डॉक्टर राख की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “वाकई दिल को छू लेने वाली कहानी, डॉक्टर साहब को सलाम.” दूसरे ने कहा, “यह कहानी दिखाती है कि दया और हिम्मत से समाज की पुरानी सोच बदली जा सकती है.” किसी ने बेटियों को ईश्वर का आशीर्वाद कहा तो किसी ने लिखा, “ऐसे लोग इंसानियत को जिंदा रखते हैं.”

