आनंद महिंद्रा की इस बड़ी भविष्यवाणी ने उड़ाए अमेरिका-चीन के होश, बोले- अभी तो शुरुआत है बॉस...

Anand Mahindra Prediction: मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा हमेशा अपने सोशल मीडिया पोस्ट और देश के युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट शेयर की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है. अमेरिका में खड़े हुए बड़े-बड़े अरबों डॉलर के बिजनेस में भारतीयों का कमाल देखने के बाद आनंद महिंद्रा ने एक बहुत बड़ा दावा किया है. उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग सोच रहे हैं कि भारत का स्टार्टअप दौर खत्म हो रहा है, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं क्योंकि असली पिक्चर तो अभी बाकी है.

कैसी रिपोर्ट आई सामने?

दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में जितने भी बिलियन डॉलर के स्टार्टअप्स हैं, उनमें से ज्यादातर को प्रवासियों यानी बाहर से आए लोगों ने शुरू किया है. इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम भारत का है. नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के मुताबिक अमेरिका के 59 परसेंट यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउंडर बाहर के देशों से आए लोग हैं. इसी रिपोर्ट पर रिएक्ट करते हुए आनंद महिंद्रा ने भारतीय युवाओं की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं.

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आनंद महिंद्रा का पुराना अमेरिकी डायलॉग

इस डेटा को देखने के बाद आनंद महिंद्रा ने एक मशहूर अमेरिकी मुहावरा इस्तेमाल किया. उन्होंने लिखा "You Ain't Seen Nothing Yet" जिसका आसान भाषा में मतलब होता है कि "अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा है." महिंद्रा का मानना है कि भारतीय मूल के लोगों ने विदेशों में तो अपनी काबिलियत का लोहा मनवा ही लिया है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब असली खेल भारत के मैदान पर खेला जाएगा.

भारत में आने वाला है बड़ा तूफान

आनंद महिंद्रा ने कहा कि भले ही आज के समय में स्टार्टअप्स के सामने कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन भारतीय एंटरप्रेन्योर्स रुकने वाले नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि अब भारत के अंदर ही एक ऐसा स्टार्टअप बूम आने वाला है जो पूरी दुनिया को चौंका कर रख देगा. उनके मुताबिक भारतीय युवाओं का दिमाग और देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर इतिहास रचने की तैयारी में हैं.

आंकड़ों में भारतीयों का दम

अगर इस रिपोर्ट की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि अमेरिका की टॉप कंपनियों में भारतीय दिमाग का कितना बड़ा रोल है. अमेरिका के 775 प्राइवेट यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से 455 कंपनियों के पीछे विदेशी मूल के लोग हैं. इन कंपनियों की कुल वैल्यू लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है जो कई देशों की पूरी जीडीपी से भी बड़ी है. इसमें भारतीय मूल के फाउंडर्स की संख्या सबसे अधिक है.

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अब स्वदेश में मचेगा गदर

आनंद महिंद्रा की इस बात से साफ है कि आने वाले दिनों में भारत सिर्फ नौकरी करने वालों का देश नहीं, बल्कि नौकरियां देने वालों का देश बनने जा रहा है. आज भारत में फिनटेक, एआई, हेल्थटेक और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में तेजी से नए-नए आइडियाज पर काम हो रहा है. विदेशी इन्वेस्टर्स भी अब भारत के छोटे-छोटे शहरों से निकलने वाले स्टार्टअप्स पर पैसा लगाने के लिए कतार में खड़े हैं. आनंद महिंद्रा का यह भरोसा बताता है कि देश के युवाओं के पास आगे बढ़ने का इससे सुनहरा मौका पहले कभी नहीं था.