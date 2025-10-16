Advertisement
मुझे भी चाहिए ऐसी खूबसूरत... Anand Mahindra को इंटरनेट पर दिखी ऐसी अनोखी चीज, मांगे बिना खुद को रोक नहीं सके

Anand Mahindra Iconic Mahindra: आनंद महिंद्रा का मिनिएचर कारों पर रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ऑटो एक्सपर्ट आदिल जल दरुखनवाला ने जब हाथ से बनी मिनी महिंद्रा गाड़ियों का वीडियो शेयर किया, तो खुद आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए और ऐसा जवाब दिया जिसने सबका दिल जीत लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:32 AM IST
Anand Mahindra Miniature Cars: सोशल मीडिया पर इन दिनों आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का एक रिएक्शन वीडियो खूब चर्चा में है. ऑटोमोटिव हिस्टोरियन आदिल जल दरुखनवाला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने महिंद्रा की आइकॉनिक गाड़ियों के मिनिएचर मॉडल्स दिखाए. ये खूबसूरत मिनिएचर कारें शिल्पकार सूरज माने ने अपने हाथों से बनाई थीं. सूरज माने अपने बारीकी वाले काम और क्लासिक कारों की मिनिएचर क्राफ्टिंग के लिए जाने जाते हैं.

क्या है इस खास कलेक्शन की कहानी?

वीडियो की शुरुआत में आदिल कहते हैं, “अब वक्त आ गया है कि हमारी कलेक्शन में ‘किंग साइज’ मॉडल्स हों. ये है ‘महिंद्रा वीक’ और मेरे लिए सूरज माने ने तीन खास महिंद्रा मॉडल्स को मिनिएचर रूप में तैयार किया है.” वीडियो में दिखाई गई बारीकियों ने दर्शकों को चौंका दिया. हर मॉडल इतना रियलिस्टिक था कि उसे देखकर किसी को भी धोखा हो जाए.

 

 

कौन-कौन सी गाड़ियां बनीं मिनिएचर मॉडल में?

पहला मॉडल था क्लासिक FC 160 फॉरवर्ड कंट्रोल जीप पिकअप ट्रक. आदिल ने बताया कि महिंद्रा ने इस डिजाइन पर 1960 के दशक में काम शुरू किया था और इसे आज तक अलग-अलग रूपों में जारी रखा है. इसके बाद उन्होंने दिखाया बोलेरो, जिसे उन्होंने महिंद्रा की कैश काउ कहा. बोलेरो ने सेमी-अर्बन और रूरल मार्केट दोनों में कंपनी को जबरदस्त सफलता दिलाई. तीसरा मॉडल था बोलेरो पिकअप, जिसके बारे में आदिल ने बताया कि महिंद्रा ने एक बेसिक पैकेज को कई सफल वेरिएशंस में बदल दिया.

आनंद महिंद्रा का प्यारा और चौंकाने वाला रिएक्शन क्या था?

जब ये वीडियो आनंद महिंद्रा तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत इसे एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, “वेट, वेट? आदिल, तुम्हारे लिए सूरज ने ये कस्टम कारें बनाई हैं? और मैं अपने पोतों के लिए कुछ कैसे पा सकता हूं?” इस पर आदिल ने जवाब दिया, “मैं कोशिश करूंगा कि सूरज कुछ मॉडल आपके लिए भी बना दें.” लोगों को दोनों की यह बातचीत बेहद प्यारी लगी. वीडियो के बाद इंटरनेट पर लोग सूरज माने की तारीफ करते नहीं थके. 

एक यूजर ने लिखा, “सूरज माने के हाथों में जादू है, उन्होंने फोम को महिंद्रा की लीजेंड्स में बदल दिया.” दूसरे ने कहा, “ये तो बहुत कूल है यार.” जबकि एक फैन ने पुरानी यादें ताजा करते हुए लिखा, “कृपया येलो पिकअप को वापस लाओ, मेरे पापा के पास भी यही थी.” यह सिर्फ कारों की नहीं, बल्कि जुनून, कला और भारतीय टैलेंट की कहानी है.

