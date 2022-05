Anand Mahindra's Funny Reply: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने ट्विटर यूजर को दिया ऐसा जवाब, सुनकर हंसने लगेंगे आप

Reply To Twitter User Is Trending: दरअसल ये पूरा ट्वीट का खेल महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) की लॉन्चिंग से जुड़ा हुआ है. एक ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा से पूछा कि सर प्लीज मुझे बताइए कि स्कॉर्पियो कब लॉन्च (Launch) होने जा रही है, हम इसका इंतजार कर रहे हैं.

इस ट्वीट को शेयर करते हुए एक बार फिर से आनंद महिंद्रा ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर (Sense Of Humor) का अच्छा प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर मैंने बता दिया तो मुझे नौकरी (Job) से निकाल दिया जाएगा. लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं भी तुम्हारी ही तरह इस लॉन्च के लिए एक्साइटेड हूं.

Sshhhh. If I tell you, I’ll be fired… But I can say this much..I’m as excited as you are… https://t.co/6EnseHYZDE

