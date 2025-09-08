जब आनंद महिंद्रा ने कहा- लाजवाब है विजाग का ग्लास ब्रिज, लेकिन मैं दूर से ही देखूंगा... जानिए आखिर क्यों उन्होंने किया मना

Vizag Glass Skywalk: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर अपने मजेदार अंदाज और गजब के आइडिया के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. इस बार उन्होंने एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर प्रतिक्रिया दी है, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. बात हो रही है विशाखापट्टनम (विजाग) के नए ग्लास स्काईवॉक ब्रिज की, जो कैलासगिरि हिल पर बना है और अगले हफ्ते से टूरिस्ट के लिए खुलने वाला है.

विजाग का ग्लास ब्रिज इतना खास क्यों है?

यह ब्रिज 55 मीटर लंबा है और समुद्र तल से करीब 262 मीटर की ऊंचाई पर बना है. यहां से पूरे शहर और बंगाल की खाड़ी का पैनोरमिक व्यू दिखता है. दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लास स्काईवॉक्स में से एक है. हालांकि चीन के झांगजियाजी ब्रिज अब भी ऊंचाई और लंबाई के मामले में रिकॉर्ड होल्ड करता है.

आनंद महिंद्रा ने क्या कहा?

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर इस ब्रिज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “यह नया ग्लास स्काईवॉक बेहद शानदार है, लेकिन क्या यह मेरी बकेट लिस्ट में शामिल होगा? शायद नहीं. ऊंचाइयों और मेरा रिश्ता थोड़ा पेचीदा है. फिलहाल मैं इसे दूर से देखकर ही खुश रहूंगा और वीडियो में इसका मजा लूंगा.”

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

महिंद्रा का यह ईमानदारी से किया गया कन्फेशन लोगों को खूब पसंद आया. कई यूजर्स ने लिखा कि वे भी ऊंचाई से डरते हैं और वीडियो देखकर ही खुश हो जाते हैं. किसी ने कहा, “हर एडवेंचर को जीना जरूरी नहीं होता, कभी-कभी कॉफी हाथ में लेकर सुरक्षित जगह से देखना भी मजेदार होता है.” वहीं कई लोगों ने विजाग के इस नए लैंडमार्क को भारत के लिए गर्व का विषय बताया.

इस ब्रिज की खासियतें क्या-क्या हैं?

55 मीटर लंबा और 262 मीटर ऊंचाई पर बना

एक बार में 100 लोगों का भार झेलने की क्षमता

सुरक्षा नियमों के तहत एक समय में केवल 40 लोगों को जाने की इजाजत

शहर और समुद्र का रोमांचक नजारा एक ही जगह से

आखिर लोग इसे क्यों मान रहे हैं खास?

सोशल मीडिया पर इसे भारत की वास्तुकला में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है. कई लोग इसे अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, तो कुछ आनंद महिंद्रा की तरह दूर से ही देखने में खुश हैं. लेकिन इतना तय है कि यह ब्रिज पर्यटकों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी आकर्षण का केंद्र बनने वाला है.