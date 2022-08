Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा ने शेयर की एक Photo और कहा- स्वतंत्रता दिवस पर इससे बेहतरीन कुछ नहीं!

Independence Day Pic: अक्सर आनंद महिंद्रा के मोटिवेशनल ट्वीट्स और कमेंट सेक्शन में उनके फैंस को दिए गए जवाब सुर्खियां बटोरते रहते हैं. हाल ही में आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा. कई लोग महिंद्रा को अपना आइडल (Idol) मानते हैं और बहुत बार आनंद महिंद्रा लोगों को अपने ट्वीट्स से सरप्राइज कर देते हैं. इस 15 अगस्त भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

आनंद महिंद्रा ने शेयर की फोटो

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बुजुर्ग महिला की फोटो (Trending) शेयर की. इस फोटो में महिला को एक छोटे से स्टूल पर चढ़कर तिरंगा (Tiranga) फहराने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस फोटो (Viral Photo) को जरूर देखें...

If you ever were wondering why such a fuss over Independence Day, just ask these two people. They will explain it better than any lecture can. Jai Hind. pic.twitter.com/t6Loy9vjkQ

