रिक्शे पर बैठकर जाते दिखे 'नन्ने सैंटा क्लॉज', Anand Mahindra बोले- क्रिसमस की सबसे अच्छी तस्वीर

Merry Christmas: आज पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है और पैरेंट्स इस दिन अपने बच्चों को उपहार देने के लिए सैंटा क्लॉज का रूप लेते हैं. हालांकि, कुछ बच्चे खुद भी सैंटा क्लॉज बनकर स्कूल में कॉम्प्टीशन के लिए जाते हैं. बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा अक्सर अपने एक्स अकाउंट पर दिल छू लेने वाले पोस्ट या वीडियो शेयर करते हैं. क्रिसमस के मौके पर भी उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पंजाबी व्यक्ति एक रिक्शे में कई सारे छोटे बच्चे को बैठाकर ले जा रहा है. सबसे से अट्रैक्ट करने वाली बात यह है कि सभी बच्चों ने सैंटा क्लॉज के कपड़े पहन रखे हैं.

नन्हे सैंटा क्लॉज की तस्वीर ने महिंद्रा का जीता दिल

आनंद महिंद्रा ने जब इस तस्वीर को शेयर की तो उन्होंने खुद से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने अपने अनुभव के बारे में भी बताया. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले तस्वीर को देखकर उन्होंने लिखा, "यह क्लासिक तस्वीर क्रिसमस डे पर मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने में कभी असफल नहीं होती. मेरे परिवार से आपके परिवार तक आप सभी को इस सीजन की ढेर सारी शुभकामनाएं. पता नहीं फोटोग्राफर कौन है, लेकिन श्रेय देने में मुझे बेहद ही खुशी होगी." आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर की गई तस्वीर को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है.

This classic pic never fails to draw a smile from me on #Christmas Day.

Seasons’s Greetings to all of you. From my family to yours.

(Don’t know who the photographer is, but happy to give credit) pic.twitter.com/w66HBT59FN

