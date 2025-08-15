Anand Mahindra ने स्वतंत्रता दिवस पर शेयर कर दिया ऐसा Video, देखते ही 2 सेकंड में गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना
Advertisement
trendingNow12881888
Hindi Newsजरा हटके

Anand Mahindra ने स्वतंत्रता दिवस पर शेयर कर दिया ऐसा Video, देखते ही 2 सेकंड में गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना

Anand Mahindra Video: भारत के बड़े बिजनेसमैन्स में से एक उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने पोस्ट से सबका दिल जीत लेते हैं. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर आपको बेहद ही गर्व होगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Anand Mahindra ने स्वतंत्रता दिवस पर शेयर कर दिया ऐसा Video, देखते ही 2 सेकंड में गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना

Anand Mahindra Post On Independence Day: भारत के बड़े बिजनेसमैन्स में से एक उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने पोस्ट से सबका दिल जीत लेते हैं. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर आपको बेहद ही गर्व होगा. आनंद महिंद्रा ने जैसे ही इस वीडियो को पोस्ट किया, लोगों द्वारा विश करने की लाइन लग गई. उन्होंने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट किया और साथ ही कैप्शन में लिखा, "महिंद्रा परिवार के ये स्वर, हमारे दिल से आपके दिल तक बहते चले जा रहे हैं. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!"

यह भी पढ़ें: भिखमंगे पाकिस्तान की दिखी असली तस्वीर! भूख से बिलबिलाते लोग केक के लिए कर डाली झीना-झपटी; शर्मनाक Video वायरल

Anand Mahindra के वीडियो में क्या है?

आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया वीडियो झट से वायरल हो गया. जैसे ही वीडियो शुरू होता है उसमें एक टेस्क्ट लिखा हुआ नजर आता है- "यह गीत हम सभी को मिली आजादी के उत्सव पर है. इसलिए हम सभी को एकसाथ गाना चाहिए." आप देख सकते हैं कि जितने लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं, वे सभी महिंद्रा ग्रुप के सदस्य हैं. प्रवीण नाम के व्यक्ति ने जहां बांसुरी से अपनी धुन गुनगुनाई तो वहीं, ओमकार ने तबले से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. बाकी महिंद्रा ग्रुप के ही कुछ लोग वंदे मातरम् गा रहे हैं. कुल एक मिनट 51 सेकंड का यह वीडियो पोस्ट के तुरंत बाद ही वायरल हो गया.

 

 

यह भी पढ़ें: सिर्फ जिम नहीं, इन 10 'आदतों' ने करवाया 25KG का वजन कम! लड़की ने सबको कर डाला हैरान

पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा?

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 23 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी आईं. एक यूजर ने लिखा, "सर झुके है बस उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में, जय हिन्द! जय भारत!" एक यूजर ने बताया, "इस वीडियो में शामिल होने और महिंद्रा परिवार के साथ अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिला." एक अन्य ने लिखा, "आपको और समस्त भारत वासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Anand Mahindra

Trending news

लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
wagoneer jeep
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
Independence Day
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
;