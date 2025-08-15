Anand Mahindra ने स्वतंत्रता दिवस पर शेयर कर दिया ऐसा Video, देखते ही 2 सेकंड में गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना

Anand Mahindra Post On Independence Day: भारत के बड़े बिजनेसमैन्स में से एक उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने पोस्ट से सबका दिल जीत लेते हैं. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर आपको बेहद ही गर्व होगा. आनंद महिंद्रा ने जैसे ही इस वीडियो को पोस्ट किया, लोगों द्वारा विश करने की लाइन लग गई. उन्होंने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट किया और साथ ही कैप्शन में लिखा, "महिंद्रा परिवार के ये स्वर, हमारे दिल से आपके दिल तक बहते चले जा रहे हैं. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!"

Anand Mahindra के वीडियो में क्या है?

आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया वीडियो झट से वायरल हो गया. जैसे ही वीडियो शुरू होता है उसमें एक टेस्क्ट लिखा हुआ नजर आता है- "यह गीत हम सभी को मिली आजादी के उत्सव पर है. इसलिए हम सभी को एकसाथ गाना चाहिए." आप देख सकते हैं कि जितने लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं, वे सभी महिंद्रा ग्रुप के सदस्य हैं. प्रवीण नाम के व्यक्ति ने जहां बांसुरी से अपनी धुन गुनगुनाई तो वहीं, ओमकार ने तबले से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. बाकी महिंद्रा ग्रुप के ही कुछ लोग वंदे मातरम् गा रहे हैं. कुल एक मिनट 51 सेकंड का यह वीडियो पोस्ट के तुरंत बाद ही वायरल हो गया.

पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा?

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 23 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी आईं. एक यूजर ने लिखा, "सर झुके है बस उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में, जय हिन्द! जय भारत!" एक यूजर ने बताया, "इस वीडियो में शामिल होने और महिंद्रा परिवार के साथ अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिला." एक अन्य ने लिखा, "आपको और समस्त भारत वासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं."