जिसने बनाई महिंद्रा स्कॉर्पियो, सालों बाद उसे ही खरीदने आए तो आनंद महिंद्रा हुए इमोशनल; बताया पूरा किस्सा

IITian Pawan Goenka: भारत के बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने डॉ. पवन गोयनका की जिंदगी और उनके योगदान के बारे में भावुक बातें शेयर कीं. यह पुरानी यादों का पल था. दोनों का रिश्ता 1990 के दशक से शुरू हुआ, जब पवन गोयनका ने अमेरिका में जनरल मोटर्स की अच्छी नौकरी छोड़कर भारत लौटने का बड़ा फैसला लिया. महिंद्रा ने उन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) में शामिल होने के लिए मनाया. वहां उन्हें नासिक प्लांट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) का डिप्टी हेड बनाया गया. लेकिन जब पवन गोयनका वहां पहुंचे, तो R&D की खराब हालत देखकर उन्हें अपने फैसले पर शक हुआ.

शुरुआती मुश्किलों के बाद सफलता

शुरुआती संदेह के बावजूद डॉ. पवन गोयनका रुके और R&D की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी शानदार गाड़ी बनाने में अहम भूमिका निभाई. उनकी अगुवाई ने कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया और एक वर्ल्ड लेवल R&D सेंटर की नींव रखी, जो आज भी भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नई चीजें ला रहा है. समय के साथ गोयनका M&M लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने. इस पद पर उन्होंने कंपनी को बढ़ाने और तकनीक में आगे ले जाने का काम किया.

This is not just another video for me…

When Pawan Goenka decided to return to India in the early ‘90s, leaving behind a job at General Motors, I managed to convince him to join @Mahindra_Auto at Nashik as Deputy Head of R&D

He often relates how when he first went to Nashik and… pic.twitter.com/auggd8gEQ9

— anand mahindra (@anandmahindra) March 27, 2025