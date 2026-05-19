क्या आपने देखा दादा-पोते की इस जोड़ी का गदर डांस? आनंद महिंद्रा भी हो गए इनके एनर्जी के दीवाने

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Anand Mahindra Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन हजारों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक दादा अपने छोटे से पोते को पारंपरिक लोक नृत्य सिखाते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों की जुगलबंदी और कमाल की एनर्जी ने आनंद महिंद्रा को इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक बेहद गहरी और खूबसूरत बात कह दी.
बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर दिलचस्प चीजें शेयर करते हैं. उन्होंने बताया कि जब वह अपने फोन पर एक्स को स्क्रोल कर रहे थे, तभी उनकी नजर इस वीडियो पर पड़ी. वीडियो को देखते ही उन्होंने अपने हाथ रोक दिए क्योंकि इस क्लिप में सिर्फ एक साधारण डांस नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ था. यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोग इस पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग दादा और उनका छोटा पोता एक साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे हैं. दोनों के बीच का तालमेल इतना सटीक है कि मानो दोनों सालों से एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हों. दोनों के चेहरे की खुशी और पैरों की थिरकन यह साफ बयां कर रही है कि वे इस डांस का कितना आनंद ले रहे हैं. इस वीडियो ने उन सभी लोगों का ध्यान खींचा है जो भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों से प्यार करते हैं.
I’m not sure why I paused on this clip when it appeared on my timeline.
I don’t even know the name of the dance form (apparently it’s from Saurashtra) but it shows a grandfather teaching his grandson the steps.
Yes, the dance itself is wonderful. Full of energy, joy and life.… pic.twitter.com/QbOppUzJ2f
— anand mahindra (@anandmahindra) May 18, 2026
आनंद महिंद्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वह इस डांस फॉर्म का सटीक नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन यह पारंपरिक नृत्य गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का लग रहा है. उन्होंने इस डांस की तारीफ करते हुए कहा कि यह ऊर्जा, खुशी और जीवन से भरपूर है. यह एक ऐसा डांस है जिसे देखकर किसी का भी मन थिरकने को मजबूर हो जाए. लेकिन आनंद महिंद्रा को इस डांस से ज्यादा उस भावना ने आकर्षित किया जो इस वीडियो के जरिए समाज को मिल रही है.
आनंद महिंद्रा ने इस बात पर जोर दिया कि यह वीडियो असल में हमारी समृद्ध परंपरा, लय और यादों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का प्रतीक है. दादा जिस तरह से अपने पोते को अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं, वह आज के आधुनिक दौर में बहुत बड़ी बात है. बच्चे अक्सर पश्चिमी संस्कृति की तरफ भागते हैं, लेकिन इस बच्चे के भीतर अपनी जड़ों के प्रति जो सम्मान और उत्साह दिख रहा है, उसने हर किसी का दिल जीत लिया है.
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