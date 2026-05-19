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Hindi Newsजरा हटकेक्या आपने देखा दादा-पोते की इस जोड़ी का गदर डांस? आनंद महिंद्रा भी हो गए इनके एनर्जी के दीवाने

क्या आपने देखा दादा-पोते की इस जोड़ी का गदर डांस? आनंद महिंद्रा भी हो गए इनके एनर्जी के दीवाने

Anand Mahindra Post: मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने दादा-पोते का एक बेहद भावुक और एनर्जेटिक पारंपरिक डांस वीडियो शेयर किया है. जानिए क्यों इस वीडियो ने बदलती दुनिया में लोगों को एक अनोखा सुकून और भरोसा दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 19, 2026, 07:38 AM IST
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क्या आपने देखा दादा-पोते की इस जोड़ी का गदर डांस? आनंद महिंद्रा भी हो गए इनके एनर्जी के दीवाने

Anand Mahindra Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन हजारों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक दादा अपने छोटे से पोते को पारंपरिक लोक नृत्य सिखाते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों की जुगलबंदी और कमाल की एनर्जी ने आनंद महिंद्रा को इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक बेहद गहरी और खूबसूरत बात कह दी.

जब आनंद महिंद्रा ने रोक दिया अपना हाथ

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर दिलचस्प चीजें शेयर करते हैं. उन्होंने बताया कि जब वह अपने फोन पर एक्स को स्क्रोल कर रहे थे, तभी उनकी नजर इस वीडियो पर पड़ी. वीडियो को देखते ही उन्होंने अपने हाथ रोक दिए क्योंकि इस क्लिप में सिर्फ एक साधारण डांस नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ था. यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोग इस पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

दादा और पोते की कमाल की जुगलबंदी

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग दादा और उनका छोटा पोता एक साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे हैं. दोनों के बीच का तालमेल इतना सटीक है कि मानो दोनों सालों से एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हों. दोनों के चेहरे की खुशी और पैरों की थिरकन यह साफ बयां कर रही है कि वे इस डांस का कितना आनंद ले रहे हैं. इस वीडियो ने उन सभी लोगों का ध्यान खींचा है जो भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों से प्यार करते हैं.

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सौराष्ट्र के लोक नृत्य का जादू

आनंद महिंद्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वह इस डांस फॉर्म का सटीक नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन यह पारंपरिक नृत्य गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का लग रहा है. उन्होंने इस डांस की तारीफ करते हुए कहा कि यह ऊर्जा, खुशी और जीवन से भरपूर है. यह एक ऐसा डांस है जिसे देखकर किसी का भी मन थिरकने को मजबूर हो जाए. लेकिन आनंद महिंद्रा को इस डांस से ज्यादा उस भावना ने आकर्षित किया जो इस वीडियो के जरिए समाज को मिल रही है.

परंपरा और यादों का खूबसूरत ट्रांसफर

आनंद महिंद्रा ने इस बात पर जोर दिया कि यह वीडियो असल में हमारी समृद्ध परंपरा, लय और यादों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का प्रतीक है. दादा जिस तरह से अपने पोते को अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं, वह आज के आधुनिक दौर में बहुत बड़ी बात है. बच्चे अक्सर पश्चिमी संस्कृति की तरफ भागते हैं, लेकिन इस बच्चे के भीतर अपनी जड़ों के प्रति जो सम्मान और उत्साह दिख रहा है, उसने हर किसी का दिल जीत लिया है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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