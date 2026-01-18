मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं... आनंद महिंद्रा ने सुबह-सुबह देखा स्वर्ण मंदिर का ऐसा नजारा, शेयर किए बिना खुद को नहीं रोक पाए! लोगों के आए ऐसे रिएक्शन कि

देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारत की कम प्रसिद्ध लेकिन खूबसूरत जगहों को लोगों तक पहुंचाते रहते हैं. इसी कड़ी में उन्होंने आज ही में X पर एक पोस्ट के जरिए सुबह-सुबह ठंडी हवा और हल्की धुंध के बीच स्वर्ण मंदिर का तस्वीर शेयर किए. दरअसल, इस तस्वीर को सबसे पहले दलबीर सिंह (@SikhPark) ने सुबह 6 बजे शेयर किया था. इसके बाद आनंद महिंद्रा ने भी इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि अब उन्हें इसे बयान करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं.

स्वर्ण मंदिर की शांति और सुंदरता

स्वर्ण मंदिर, जिसे हर कोई श्रद्धा और शांति का प्रतीक मानता है, आनंद महिंद्रा के लिए भी एक खास जगह है. वे इसे अक्सर घूमने जाते हैं. पहले उन्होंने प्लेन से मंदिर की फोटो शेयर की थी, जिसमें अद्भुत नजारा दिखा, लेकिन अपने अनुभव को शब्दों में नहीं बता पाए. इस फोटो ने वही एहसास दिया जल में परछाई, मंदिर की सुनहरी झलक और सुबह की हल्की धुंध का संगम. तस्वीर देखकर आनंद महिंद्रा ने महसूस किया कि कभी-कभी दृश्य की खूबसूरती इतनी गहरी होती है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

This has got to be one of the most ethereally beautiful photos ever… Taken by Dalbir Singh ( @SikhPark ) at 6 a.m in what he calls the ‘soft winter morning mist.’ The Golden Temple was, in any case, one of my favoured and frequently visited destinations…and I was never able… pic.twitter.com/1wRl7fdKzS — anand mahindra (@anandmahindra) January 18, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस तस्वीर को अब तक 32.6K से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जबकि हजारों लोग इसे पसंद किए हैं. इस तस्वीर को शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया. कई लोग लिख रहे थे कि यह फोटो उनकी आंखों के सामने स्वर्ण मंदिर की वही शांति और भव्यता ला देती है. किसी ने कहा कि “ऐसा नजारा जीवन में एक बार ही देखने को मिलता है,” तो किसी ने लिखा कि “यह फोटो देखकर मन में सुकून फैल गया.” आनंद महिंद्रा की पोस्ट ने लोगों को इस नजारे को महसूस करने और इसकी सुंदरता को सराहने का मौका दिया.

Happy Gurpurab to all. Enjoy this photo by @ompsyram which captures the serenity of Sri Harmandir Sahib.. #GuruNanakJayanti pic.twitter.com/MgPWWxq436 — anand mahindra (@anandmahindra) November 19, 2021

पहले भी शेयर कर चुके हैं

इससे पहले आनंद महिंद्रा ने गुरुपरब के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की शानदार हवाई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की. इस फोटो में हरमंदिर साहिब, अकाल तख्त और सरोवर के चारों ओर की रोशनी का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है. महिंद्रा ने ट्विटर पर लिखा, "हैप्पी गुरुपरब, यह फोटो @ompsyram की है जो मंदिर की शांति को बयां करती है." इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया और मोमबत्तियां जलाईं. स्वर्ण मंदिर को हर साल गुरुपरब पर रंग-बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी से सजाया जाता है.