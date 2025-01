आनंद महिंद्रा कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का वीडियो देखकर रह गए दंग, बोले- दुनिया ने जाना कि भारत...

Anand Mahindra Video: ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले ने अपने म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर का शानदार समापन भारत में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया. यह कॉन्सर्ट 1.25 लाख दर्शकों की क्षमता वाले इस विशाल स्टेडियम में आयोजित हुआ और सभी टिकट बिक चुके थे. इस कॉन्सर्ट में कोल्डप्ले के फैंस ने बैंड के हिट गानों, जैसे पैराडाइज के साथ जमकर गाया और शानदार माहौल का हिस्सा बने.

लाइव संगीत के क्षेत्र में बढ़ती पहचान

यह आयोजन भारत को एक प्रमुख लाइव म्यूजिक डेस्टिनेशन के रूप में साबित करता है. कोल्डप्ले का यह कॉन्सर्ट उनके वर्ल्ड टूर का हिस्सा था और बैंड ने शानदार लाइटिंग, आतिशबाजी और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. कॉन्सर्ट में कोल्डप्ले के पुराने हिट गानों के साथ-साथ म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स एल्बम के गाने भी शामिल थे, जिनसे दर्शक पूरी तरह से प्रभावित हुए.

आनंद महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो

बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा समूह के चेयरमैन हैं, उन्होंने रविवार को स्टेडियम का एक हवाई वीडियो शेयर किया, जिसमें लाखों दर्शकों के बीच कोल्डप्ले के गाने बजते हुए दिखाई दे रहे थे. वीडियो में स्टेडियम का भव्य दृश्य और उत्साहित फैंस की भीड़ नजर आ रही थी. आनंद महिंद्रा ने इसे भारत में लाइव एंटरटेनमेंट का नया युग बताते हुए वीडियो शेयर किया. उन्होंने लिखा, "वो पल जब दुनिया ने जाना कि भारत लाइव एंटरटेनमेंट के लिए नया क्षेत्र बन चुका है. कोल्डप्ले, अहमदाबाद."

सोशल मीडिया पर हुई वीडियो की धूम

आनंद महिंद्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया. फैंस ने अपने अनुभव और प्रतिक्रियाएं शेयर करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, "भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र अभी भी सबसे कम आंकलन किया गया है. आनंद जी, इसमें निवेश करने का मौका देखें." एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह अद्भुत लग रहा है. विश्वास नहीं हो रहा कि एक ही शहर में इतनी सारी कोल्डप्ले के फैंस हैं." वहीं एक और ने लिखा, "बिल्कुल, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं और हमारे बढ़ते खरीदारी की शक्ति और खर्चीली आय के कारण और भी कॉन्सर्ट होंगे."

Witnessed #Coldplay at #ahmedabad and was so happy to see great management, crowd control and overall event exp. Word of praise for @AhmedabadPolice @AhdTraffic and @bookmyshow. You have shown that everything is possible if you have the willingness to make audience feel special. pic.twitter.com/quyHTUChpz

— Milind Shah (@milindtshah) January 26, 2025