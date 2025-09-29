क्या आनंद महिंद्रा ने सच में खोल दिया भारत की सबसे बड़ी अनदेखी खूबसूरती का राज? जिसे दुनिया अब तक कर रही थी नजरअंदाज

Anand Mahindra Konkan Monsoon: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने रविवार सुबह सोशल मीडिया पर भारत की खूबसूरती को लेकर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट डाला. उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र की मानसून के समय की हरी-भरी तस्वीरें शेयर कीं. ये तस्वीरें फोटोग्राफर संदेश सामंत ने खींची थीं, जिन्हें महिंद्रा ने रीशेयर किया.

कोकण को क्यों बताया अंडररेटेड?

महिंद्रा ने लिखा कि कोकण क्षेत्र की ये तस्वीरें बताती हैं कि महाराष्ट्र को पर्यटन के लिहाज़ से बहुत कम आंका जाता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि पर्यटन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है. लेकिन उनका मानना है कि भारत में जितनी सुंदर प्राकृतिक जगहें हैं, उनकी असली पहचान और सम्मान अब भी बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पहले जाकर अपना देश देखो... US वीजा के लिए एंबेसी गए इंडियन से अमेरिकी ऑफिसर ने कही ऐसी बात, गुस्से से खौला खून

सिर्फ महाराष्ट्र ही क्यों, पूरा भारत छुपा खज़ाना है?

महिंद्रा ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि यह बात केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत पर लागू होती है. हमारे देश के हर कोने में ऐसी मनमोहक और सांसें रोक देने वाली जगहें हैं, जिन्हें दुनिया की नजरों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने लिखा कि यह सारी सुंदरता अब भी हमारी सराहना और पहचान का इंतज़ार कर रही है.

These photos of the Konkan region in the monsoon were shared by @sandesh_samant along with the comment: “Maharashtra is so underrated and we have created no infrastructure for tourism.” I wouldn’t agree that we created NO infrastructure. He may have said that in order to be… pic.twitter.com/rPOyghsesm — anand mahindra (@anandmahindra) September 28, 2025

सोशल मीडिया पर क्या हुआ रिएक्शन?

जैसे ही आनंद महिंद्रा का यह पोस्ट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की बाढ़ सी आ गई. कई यूज़र्स ने सहमति जताई तो कुछ ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि इस खूबसूरती को छुपाकर रखना चाहिए. एक यूजर ने लिखा, "कोकण की सुंदरता को राज ही रहने दीजिए, वरना ये भी नॉर्थ गोवा जैसा हाल देखेगा."

यह भी पढ़ें: शादी के 4 महीने बाद बेटी को जबरदस्ती ससुराल से घसीटकर ले गए रिश्तेदार, रोका तो पति-सास को डंडे से पीटा

लोगों ने भारत की खूबसूरती को कैसे बयान किया?

कई यूजर्स ने कहा कि भारत के पास ब्रोशर से कहीं ज्यादा खूबसूरती छिपी हुई है. एक यूजर ने लिखा, "सर, यह सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सच्चाई है. इतनी खूबसूरती हमारे चारों ओर है लेकिन पर्यटन ढांचा अब भी बहुत पीछे है." कुछ लोगों ने चिंता जताई कि अगर इन जगहों को ज्यादा प्रमोट किया गया तो ये भी भीड़भाड़ और असंवेदनशील पर्यटकों की वजह से खराब हो जाएंगी. एक अन्य यूजर ने कहा, "सर, महाराष्ट्र वैसे ही पर्याप्त कमा रहा है, इन जगहों को छुपा रहने दीजिए. देखिए नॉर्थ गोवा पर क्या असर पड़ा है बाहर से आने वाली भीड़ का."