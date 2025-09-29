Advertisement
trendingNow12940679
Hindi Newsजरा हटके

क्या आनंद महिंद्रा ने सच में खोल दिया भारत की सबसे बड़ी अनदेखी खूबसूरती का राज? जिसे दुनिया अब तक कर रही थी नजरअंदाज

Anand Mahindra Viral Post: आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर कोकण क्षेत्र की बारिश में खींची गई खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए भारत की अनदेखी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन क्षमता पर बड़ा संदेश दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आनंद महिंद्रा ने सच में खोल दिया भारत की सबसे बड़ी अनदेखी खूबसूरती का राज? जिसे दुनिया अब तक कर रही थी नजरअंदाज

Anand Mahindra Konkan Monsoon: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने रविवार सुबह सोशल मीडिया पर भारत की खूबसूरती को लेकर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट डाला. उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र की मानसून के समय की हरी-भरी तस्वीरें शेयर कीं. ये तस्वीरें फोटोग्राफर संदेश सामंत ने खींची थीं, जिन्हें महिंद्रा ने रीशेयर किया.

कोकण को क्यों बताया अंडररेटेड?

महिंद्रा ने लिखा कि कोकण क्षेत्र की ये तस्वीरें बताती हैं कि महाराष्ट्र को पर्यटन के लिहाज़ से बहुत कम आंका जाता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि पर्यटन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है. लेकिन उनका मानना है कि भारत में जितनी सुंदर प्राकृतिक जगहें हैं, उनकी असली पहचान और सम्मान अब भी बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पहले जाकर अपना देश देखो... US वीजा के लिए एंबेसी गए इंडियन से अमेरिकी ऑफिसर ने कही ऐसी बात, गुस्से से खौला खून

सिर्फ महाराष्ट्र ही क्यों, पूरा भारत छुपा खज़ाना है?

महिंद्रा ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि यह बात केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत पर लागू होती है. हमारे देश के हर कोने में ऐसी मनमोहक और सांसें रोक देने वाली जगहें हैं, जिन्हें दुनिया की नजरों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने लिखा कि यह सारी सुंदरता अब भी हमारी सराहना और पहचान का इंतज़ार कर रही है.

 

 

सोशल मीडिया पर क्या हुआ रिएक्शन?

जैसे ही आनंद महिंद्रा का यह पोस्ट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की बाढ़ सी आ गई. कई यूज़र्स ने सहमति जताई तो कुछ ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि इस खूबसूरती को छुपाकर रखना चाहिए. एक यूजर ने लिखा, "कोकण की सुंदरता को राज ही रहने दीजिए, वरना ये भी नॉर्थ गोवा जैसा हाल देखेगा."

यह भी पढ़ें: शादी के 4 महीने बाद बेटी को जबरदस्ती ससुराल से घसीटकर ले गए रिश्तेदार, रोका तो पति-सास को डंडे से पीटा

लोगों ने भारत की खूबसूरती को कैसे बयान किया?

कई यूजर्स ने कहा कि भारत के पास ब्रोशर से कहीं ज्यादा खूबसूरती छिपी हुई है. एक यूजर ने लिखा, "सर, यह सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सच्चाई है. इतनी खूबसूरती हमारे चारों ओर है लेकिन पर्यटन ढांचा अब भी बहुत पीछे है." कुछ लोगों ने चिंता जताई कि अगर इन जगहों को ज्यादा प्रमोट किया गया तो ये भी भीड़भाड़ और असंवेदनशील पर्यटकों की वजह से खराब हो जाएंगी. एक अन्य यूजर ने कहा, "सर, महाराष्ट्र वैसे ही पर्याप्त कमा रहा है, इन जगहों को छुपा रहने दीजिए. देखिए नॉर्थ गोवा पर क्या असर पड़ा है बाहर से आने वाली भीड़ का."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Anand Mahindra

Trending news

Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
;