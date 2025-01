आनंद महिंद्रा ने दिखाया समुद्री जहाज बनाने का अनोखा तरीका, जानें कैसे होती है ये अद्भुत इंजीनियरिंग!

Anand Mahindra Viral Video: आनंद महिंद्रा भारत के बड़े उद्योगपति हैं, वे अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं. कभी नए इन्वेंशन तो कभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स और आकर्षक कहानियों के बारे में पोस्ट करते रहते हैं. इसी बीच आनंद महिंद्रा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बड़े-बड़े समुद्री जहाज बनाने की प्रक्रिया को दिखा रहे हैं. इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह इंजीनियरिंग की बेहतरीन तकनीक और विशाल मशीनों का इस्तेमाल करके ये विशाल जहाज बनाए जाते हैं.

समुद्री जहाज बनाने का अनोखा तरीका

अगर आपने कभी बड़े-बड़े समुद्री जहाजों को बनते हुए नहीं देखा और वह देखना चाहते हैं, तो आनंद महिंद्रा ने आपका सपना सच कर दिया है. उन्होंने X हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक विशाल क्रूज शिप के निर्माण की प्रक्रिया दिखाई गई है. इस वीडियो में डॉकयार्ड में बड़े बेसयार्ड पर छोटे जहाजों को खींच कर लाते हुए, फिर क्रेन के माध्यम से विभिन्न इमारतों और पार्ट्स को सही जगह पर रखा जा रहा है. इस प्रक्रिया में एक-एक कदम से बड़ा क्रूज शिप तैयार होता है, जिसे अंत में डेंटिंग और पेंटिंग के बाद डॉकयार्ड से बाहर निकाला जाता है.

How a cruise ship is constructed.

Fascinating. So different from the kind of ‘manufacturing’ I am familiar with.

Seems to me that kids (and adults!) who are experts at LEGO would be best suited to master this kind of construction!

— anand mahindra (@anandmahindra) January 25, 2025