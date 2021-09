Anand Mahindra ने ट्वीट कर लोगों को दिखलाया 'भारत का लोकल पॉवर', कहा- हमें कभी भी कम मत समझना...

Anand Mahindra Tweet: आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) के ट्विटर अकाउंट को एक सोने की खान कहा जा सकता है, जहां हर तरह के वायरल कंटेट (Viral Post) प्रोवाइड किए जाते हैं. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) कभी मजेदार तो कभी प्रेरणात्मक वीडियो या तस्वीरें ट्वीट करते रहते हैं. कई बार तो वह कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होता. बीते रविवार को, बिजनेस टाइकून ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर केलॉग्स (Kellogg’s) उपमा के बारे में एक पुराना मीम साझा किया और पोस्ट सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो गया.

केलॉग्स (Kellogg’s) एक दशक से भी अधिक समय पहले भारत आया था और अनाज की विभिन्न किस्मों के माध्यम से सभी भारतीयों के नाश्ते की आदतों को बदलने की चुनौती दी थी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कॉर्नफ्लेक्स हैं. अमेरिकी कंपनी केलॉग्स (Kellogg’s) एक देसी नाश्ता उपमा लेकर आया. वायरल मीम में देखा जा सकता है कि किसी सुपरमार्केट में केलॉग्स (Kellogg’s) उपमा एक शेल्फ पर रखा है, जिसके कैप्शन में लिखा था, 'केलॉग्स भारत आया और चुनौती दी कि वे सभी भारतीयों के नाश्ते की आदतों को बदल देंगे. 10 साल बाद, ऐसा हुआ.'

Kellogg’s has been here for longer than a decade. So this is dated but the meme is going around now. And the sentiment endures. Never underestimate the power of our local ‘champions.’ pic.twitter.com/qnm64FyC4L

— anand mahindra (@anandmahindra) September 19, 2021