Anand Mahindra ने चुटकी में बता डाला 44 साल का ऐसा एक्सपीरियंस, पढ़कर दूर हो जाएगी आपकी सारी टेंशन

Anand Mahindra Viral Post: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने 44 साल के करियर से मिले अनुभव को शेयर करते हुए एक प्रेरणादायक मैसेज दिया है. उन्होंने उन लोगों का हौसला बढ़ाया जो अपने पेशेवर या निजी जीवन में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. आनंद महिंद्रा अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर मंडे मोटिवेशन पर कुछ न कुछ लिखते रहे हैं. इस बार उन्होंने अपने 44 साल के अनुभव को कुछ ही शब्दों में सार देने की कोशिश की. अब यह इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

आनंद महिंद्रा ने पोस्ट में क्या लिखा?

आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में लिखा, "मेरे करियर को अब 44 साल हो गए हैं. अगर मैंने एक चीज सीखी है, तो वह यह कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता. मुश्किल पल, दबाव और असफलताएं, ये सब बीत जाते हैं. जब आप तूफान के बीच में होते हैं तो लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह हमेशा खत्म होता है." इस मैसेज में उन्होंने जीवन की नश्वरता और धैर्य की महत्ता पर जोर दिया.

तनाव को हावी न होने दें

महिंद्रा ने अपने फॉलोअर्स को सलाह दी कि तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. उन्होंने कहा, "तनाव केवल आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है. बस अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान दें, अपने रास्ते पर बने रहें और भरोसा रखें कि स्थिति बदल जाएगी. यह हमेशा बदलती है." उनके इस संदेश ने लोगों को मुश्किल समय में पॉजिटिव एंगल अपनाने के लिए प्रेरित किया.

My career now spans 44 years.

If there’s one enduring thing I’ve learned, it’s that nothing lasts forever.

The tough moments, the pressure, the setbacks, they all pass.

When you’re in the eye of the storm, it can feel like it’ll never end, but it always does.

Stress is…

— anand mahindra (@anandmahindra) July 14, 2025