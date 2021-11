Anand Mahindra Tweet: दोस्त ने आनंद महिंद्रा को भेजा ऐसा वीडियो, खुशी से फूले नहीं समाए और कह डाली ऐसी बात

Anand Mahindra Tweet: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) रोजाना अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करते रहते हैं. वह या तो इंस्पीरेशनल होता है या फिर मजेदार. इन दिनों वह अपने पुराने दिनों को ताजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी 50 साल पुरानी तस्वीर शेयर की थी, अब एक और शानदार वीडियो शेयर करके अपने फैन्स का दिल जीत लिया. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने फॉलोअर्स के वीडियो को भी ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हैं. फिलहाल, इस बार उन्होंने अपने एक दोस्त के वीडियो को ट्वीट किया है.

अपने फैन्स को हमेशा एंटरटेन करने के लिए मशहूर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक और शानदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को देखने के बाद वह खुद भी हैरान रह गए और वाहवाही करते हुए नजर आए. उन्होंने ट्विटर पर कई साल पहले केरल में हुए ऑफ-रोड रैली का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने बताया कि उनके दोस्त ने उन्हें यह वीडियो भेजकर महिंद्रा जीप की यादें ताजा कर दीं.

Received this post from a friend. Apparently an off-road rally in Kerala. Perfect analogy for how Monday morning feels. But we’ll make it out of the early potholes! #MondayMotivation pic.twitter.com/fynwLOhGIJ

