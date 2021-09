कार के उड़े परखच्चे लेकिन परिवार को नहीं आई कोई भी खरोंच, Anand Mahindra ने दिया ऐसा रिएक्शन

Anand Mahindra Tweet: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) आए दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो करते ही रहते हैं, जिसे देखने के बाद लोगों को प्रेरणा मिलती है या फिर हंसने का मौका मिलता है. हालांकि, इस बार आनंद महिंद्रा ने एक ऐसे वीडियो को रीट्वीट किया है, जिसे देखने के बाद कोई भी सुकुन की सांस लेगा. जी हां, ट्विटर पर आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके कमेंट सेक्शन ने किसी यूजर ने वीडियो डाल दिया. दुल्हन आई अपने ससुराल तो डंडे से पिटाई करने लगा देवर, दूल्हे के मां ने किया कुछ ऐसा

हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले आनंद महिंद्रा ट्वीट किए गए पोस्ट या वीडियो के कमेंट बॉक्स पर भी नजर बनाए रखते हैं. एक यूजर ने उनके पोस्ट पर एक वीडियो डाल दिया और बताया कि एक एक्सीडेंट में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन उसे और उसके परिवार को खरोंच तक नहीं आई.

This car saved my family. My car XUV 500; KL 08 AZ 10; After having a heavy hit and two roll over; still me an family is alive.. Thanks to Mahindra and My beloved car. I can send you the accident video shot pic.twitter.com/y9Opg6cYGy

— Abins Chittilappilly (@Chittillappilly) September 19, 2021