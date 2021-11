Anand Mahindra Tweet: फर्जी पोस्ट देखकर भड़क उठे आनंद महिंद्रा, फिर ट्रोलर्स को दी चेतावनी

Anand Mahindra Tweet: सोशल मीडिया (Social Media) पर हम कई तरह के खबरों को पढ़ते हैं, लेकिन वह सभी सच है यह कोई भी गारंटी नहीं ले सकता. इंटरनेट पर फेक वीडियो (Fake Video) और पोस्ट भी वायरल होते रहते हैं, जिस पर कुछ लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. हालांकि, जब सच्चाई का पता चलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं. हाल ही में, कुछ ऐसा ही उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) के साथ देखने को मिला.

बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने बड़े ही मजेदार तरीके से ऐसे फेक पोस्ट से निपटने की कोशिश की है, और इंटरनेट पर लोग इसपर प्यार जता रहे हैं. सोशल मीडिया पर कोट्स पोस्ट की भरमार है. महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपनी एक तस्वीर पर लिखे कोट्स को फेक बतलाया और कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा.

As a colleague told me: ‘It looks like it’s hunting season on you with miscreants on the internet.’ Another completely fabricated quote falsely attributed to me. I’ll be taking legal action. Meanwhile, I’m going to post the 2 memes to the right, below, whenever I spot more fakes! pic.twitter.com/9DPM5k0Kde

— anand mahindra (@anandmahindra) November 21, 2021