Anand Mahindra Tweet: चिड़िया की ऐसी तस्वीर शेयर कर आनंद महिंद्रा ने लोगों को हैरानी में डाला

Anand Mahindra Tweet: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) रोजाना अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करते रहते हैं. वह या तो इंस्पीरेशनल होता है या फिर मजेदार. अपने फॉलोअर्स के वीडियो को भी वह अपने पेज पर शेयर करने नहीं भूलते. अपने फैन्स को हमेशा एंटरटेन करने के लिए मशहूर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक और पोस्ट शेयर किया है. जिसमें एक चिड़िया रेलवे ट्रैक पर बैठी हुई नजर आ रही है.

इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस तस्वीर को आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने एक ऐसी बात लिखी, जिसको सोचने पर आप मजूबर हो जाएंगे. वायरल होने वाले तस्वीर पर लिखा है, 'एक मां, मैथमैटिक्स, फिजिक्स और रेलवे इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ'. इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'वह अब मुख्य जोखिम अधिकारी (Chief Risk Officer) की भूमिका के लिए कॉरपोरेशन्स द्वारा दुनिया भर की डिमांड में है.'

She is now in worldwide demand by Corporations for the role of Chief Risk Officer… pic.twitter.com/5y7becD6ZO

— anand mahindra (@anandmahindra) November 23, 2021