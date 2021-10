Anand Mahindra Tweet: गलत हिंदी लिखी देख हैरान हुए आनंद महिंद्रा, फिर दिया ये 'धांसू ज्ञान'

Anand Mahindra Tweet: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) न सिर्फ अपने बिजनेस माइंड के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वह सोशल मीडिया पर रोजाना एक्टिव रहने के लिए भी पहचाने जाने लगे हैं. आनंद महिंद्रा रोजाना कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलते. कभी इंस्पीरेशनल तो कभी मजेदार पोस्ट शेयर करते रहते हैं. हालांकि, वह अपने पोस्ट से लोगों को सबक देना कभी नहीं भूलते हैं.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने कुछ ऐसा ही एक मजेदार पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखने के बाद आपकी भी हंसी छूट जाएगी. उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें 'English स्पीकना सीखें' लिखा है. इंग्लिश बोलना सीखें लिखने के बजाय 'English स्पीकना सीखें' लिख दिया. इसे देखते ही आनंद महिंद्रा हैरान रह गए, लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने इसमें भी धांसू ज्ञान ढूंढ निकाला.

Funny. But with the recent furore on social media about Hindi, it has a more more interesting message: Languages are fluid, ever-evolving and there are no better people than Indians to mix them all up and create unique new ones! pic.twitter.com/0t6xOE7382

— anand mahindra (@anandmahindra) October 23, 2021