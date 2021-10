Anand Mahindra Tweet: इतनी साफ नदी को देखकर चकमका गई आनंद महिंद्रा की आंखें, एक लाइन में दिया बड़ा मैसेज

Anand Mahindra Tweet: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हैं. अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर रोजाना कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो या तस्वीर जरूर पोस्ट करते हैं, जो बेहद इंस्पीरेशनल होती है. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने फैन्स के साथ एक और शानदार तस्वीर शेयर की है. यह तस्वीर देखने के बाद यूजर्स हैरान हो गए और पूछने लगे कि क्या यह सच है. फिलहाल, तस्वीर देखने के बाद आप भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे.

जी हां, आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) द्वारा पोस्ट किए गए तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक नदी में नाव तैर रही होती है, जिसमें नाविक समेत कई लोग उसपर बैठे हुए होते हैं. इस तस्वीर को मनोज कुमार, जो नंदी फाउंडेशन (NAANDI FOUNDATION) के सीईओ हैं; द्वारा शेयर किया गया है.

This is River Umngot, 100 Kms from Shillong, in Meghalaya state.

It appears as if the boat is in the air; water so clean and transparent. Apparently it is one of the cleanest rivers in the world!

I look forward to seeing this during my visit to Meghalaya pic.twitter.com/wIsI5Zfjpr

— Manoj Kumar (@manoj_naandi) October 6, 2021