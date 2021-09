Anand Mahindra को आया इस पुलिस कॉन्स्टेबल का मैसेज, पढ़कर सोचने पर हो जाएंगे मजबूर!

Anand Mahindra Tweet: कुछ दिन पहले उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो में आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने कंपनी द्वारा बनाई गई बोलेरो गाड़ी की जमकर तारीफ सुनी. वीडियो में एक बोलरो को बारिश के पानी से गुजरते हुए देखा गया. वीडियो गुजरात के राजकोट शहर का था और उस गाड़ी को एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने चलाया था.

बता दें कि बारिश के कारण सड़क पर पानी लबालब भरा हुआ था. इस दौरान पुलिस की गाड़ी पानी के बीचों-बीच चलती हुई नजर आई. वीडियो को ट्विटर पर किसी यूजर ने शेयर करते हुए अपने कैप्शन में लिखा, 'महिंद्रा है तो मुमकिन है... कोई कैप्शन की जरूरत नहीं... ' आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, 'क्या सच में? इन बारिश के दिनों में भी? यहां तक कि मैं बिल्कुल हैरान हूं.'

यह वीडियो वायरल (Viral Video) होने के बाद बोलेरो गाड़ी को चलाने वाले पुलिस कॉन्स्टेबल का आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) के पास मैसेज आया, इसकी जानकारी खुद आनंद महिंद्रा ने दी. उन्होंने इस वीडियो को दोबारा शेयर करते हुए लिखा, ''मुझे राजकोट पुलिस डिपार्टमेंट के कॉन्स्टेबल जोशी का मैसेज आया, जो उस दिन बोलेरो गाड़ी चला रहे थे. उन्होंने तारीफ की और कहा, 'बोलेरो बेहद पॉवरफुल कार है. उसे चलाने के लिए पॉवरफुल ड्राइवर की भी जरूरत होती है.' मैं कांस्टेबल के साथ सहमत हूं और उस दिन अपना ड्यूटी निभाने के लिए आपको नमन!''

Received a message from Constable Joshi of the Rajkot Police Department who was driving the Bolero that day. He praised it & added: “Bolero is a powerful car. It also needs a powerful driver to drive it.”

I agree with you Constable & kudos to you for doing your duty that day! https://t.co/Co5nver5nL

— anand mahindra (@anandmahindra) September 22, 2021