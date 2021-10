Anand Mahindra Tweet: गानों को लेकर पापा से भिड़ गई बेटी! आनंद महिंद्रा ने बताया कि क्यों हिट है ये जोड़ी

Anand Mahindra Viral Videos: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हैं. अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर रोजाना कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो या तस्वीर जरूर पोस्ट करते हैं, जो बेहद इंस्पीरेशनल होती है. वह न सिर्फ अपने बिजनेस माइंड के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वह सोशल मीडिया पर रोजाना एक्टिव रहने के लिए भी पहचाने जाने लगे हैं. हालांकि, वह अपने पोस्ट से लोगों को सबक देना कभी नहीं भूलते हैं.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक शानदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक बच्ची अपने पापा से इसलिए भिड़ गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पुराने गानों के बारे में कुछ नहीं जानती. यह सुनकर बेटी अपने पापा से भिड़ गई. बेटी ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं माइकल जैक्सन को जानती हूं. मैं जेम्स ब्राउन को जानती हूं. यहां तक कि मैं अर्थ, फायर के बारे में भी जानती हूं. फिर पापा अपनी बेटी को सही नाम बोलने के लिए कहते हैं. यह सुनकर बेटी बोली कि यह तो वही चीज है.

इसके बाद बेटी अपने पापा से कहती है कि डैडी, क्या आप इन गानों को बजा सकते हैं? फिर, वह अपने गाड़ी में गानों को बजाता है. जैसे ही गाने बजना शुरू होता है तो बेटी भी डांस करने लग जाती है. बेटी को डांस करता हुआ देखकर डैड हैरान हो जाते हैं. दो मिनट के इस वीडियो द काब्ज फैमिली ने शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'माली एक बार फिर ओल्डस्कूल के साथ वापस आ गई.'

This is probably the most entertaining & heartwarming handle I follow. No clue why they were suspended for a while. Welcome back! And hey Mali, you have brilliant taste in music—because those are all hits from MY generation…https://t.co/MnIesuDcC0