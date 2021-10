Anand Mahindra Tweet: लैपटॉप पर आनंद महिंद्रा की इन बातों को सुन रही थी लड़की, पापा ने चुपके से किया कैप्चर

Anand Mahindra Tweet: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने ट्विटर अकाउंट पर रोजाना एक्टिव रहते हैं. अपने हर ट्विटर के जरिए वह लाखों लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं. इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा अपने यूजर्स द्वारा किए जाने वाले ट्वीट पर जवाब भी देते हैं. ट्विटर फैन्स की बातों से प्रभावित होने पर उन्हें जवाब देना बिल्कुल भी नहीं भूलते. फाउंडर डे के मौके पर एक यूजर ने बेहद ही शानदार तस्वीर शेयर की, जिसे देखने के बाद आनंद महिंद्रा खुद को जवाब देने से रोक नहीं सके.

ट्विटर पर एक यूजर ने महिंद्रा फाउंडर डे के मौके पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक बच्ची आनंद महिंद्रा के बातों को बेहद ही गौर से सुन रही थी. सारंग बाकरे नाम वाले ट्विटर यूजर ने लिखा, 'मेरी 2.7 साल की बच्ची समीक्षा बेहद ही ध्यानपूर्वक फाउंडर डे स्पीच सुन रही है. हैप्पी फाउंडर डे.'

I hope you didn’t have to command her to listen or offer her any incentives (chocolate?) for doing so! On a more serious note, this post has made my day. I hope and pray that she will continue to be interested in and inspired by the values and core purpose we believe in… https://t.co/BHUg2Si2zI

