Anand Mahindra Tweet: जवानी में ट्रक पर कुछ इस हाल में घूमा करते थे आनंद महिंद्रा, जानें मजेदार किस्सा

Anand Mahindra Tweet: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का ट्विटर प्रोफाइल इंस्पीरेशनल पोस्ट और वीडियो से भरा हुआ है. महिंद्रा समूह के चेयरमैन अपनी युवावस्था से जुड़ी यादों और कहानियों को साझा करने के लिए अक्सर माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर जाते हैं. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपनी ताजा पोस्ट में अपनी एक तस्वीर के साथ उस समय को याद किया है जब वह 17 साल के थे. उनकी यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई.

बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए ट्वीट में उनकी 1972 की एक तस्वीर दिखाई गई है, जब वह 17 साल के थे. आनंद महिंद्रा ने कैप्शन में साझा किया कि कैसे वह अपना वीकेंड बिताते थे और यह निश्चित रूप से आपके पुराने यादों को ताजा कर देगा.

आनंद महिंद्रा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जवानी के सबसे अच्छे वीकेंड को याद करते हुए. 1972 में मैं 17 साल का था. मैं और मेरा एक दोस्त अक्सर ट्रकों पर सवारी करके 'बॉम्बे' से 'पूना' तक जाया करते थे. शायद तभी मुझे खुली सड़कों से प्यार हो गया. उस वक्त बॉलीवुड फिल्म 'परिचय' आई थी और हम 'मुसाफिर हूं यारों' गाते हुए जा रहे थे.'

आनंद महिंद्रा की 17 साल की उम्र की तस्वीर पर एक नजर:

Remembering the best weekends of my youth. In ‘72 -I was 17-a friend & I used to often hitchhike from ‘Bombay’ to ‘Poona’ taking rides on trucks. That’s probably when I developed my love for the open road..The movie ‘Parichay’ had come out & we would sing “Musafir hoon Yaaron’ pic.twitter.com/VuTvMTyivd

— anand mahindra (@anandmahindra) November 13, 2021