Anand Mahindra Tweet: गरीबों के मसीहा बने 'मटका मैन', आनंद महिंद्रा ने सुनाई सुपरहीरो की दास्तां

Anand Mahindra Viral Tweet: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) इंटरनेट के वायरल और यूनीक कंटेंट को लोगों से शेयर करना कभी नहीं भूलते. वह हमेशा अपने फैन्स से इंस्पीरेशनल और शॉकिंग वीडियो या पोस्ट शेयर करते हैं. अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर आनंद महिंद्रा रोजाना कोई ना कोई ऐसा पोस्ट जरूर शेयर करते हैं, जिसे देखने के बाद लोग बेहद प्रेरित हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही एक और वीडियो उन्होंने एक बार फिर शेयर किया है.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक ऐसे शख्स की पूरी दास्तां बताई, जिसने अपनी लाइफ में कई कठिनाईयों का सामना किया. न सिर्फ अपना बिजनेस गंवाया बल्कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर अब सुपरहीरो की जिंदगी जी रहे हैं. जी हां, आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए इस ट्वीट में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में जानने को मिलेगा, जिसने अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर गरीबों की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया है.

A Superhero that’s more powerful than the entire Marvel stable. MatkaMan. Apparently he was an entrepreneur in England & a cancer conqueror who returned to India to quietly serve the poor. Thank you Sir, for honouring the Bolero by making it a part of your noble work. pic.twitter.com/jXVKo048by

— anand mahindra (@anandmahindra) October 24, 2021