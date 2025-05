आनंद महिंद्रा ने आधी रात Operation Sindoor पर ऐसा क्या किया ट्वीट? इंडियन फोर्स के लिए लिखा...

Anand Mahindra Tweet: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर शेयर करते हुए न सिर्फ भारतीय सशस्त्र बलों के लिए प्रार्थना की, बल्कि इंडियन फोर्सेज को सपोर्ट भी किया. भारतीय सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा का ट्वीट आया. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक मैसेज भी लिखा. आनंद महिंद्रा ने एक्स पर यह पोस्ट आधी रात करीब दो बजकर 36 मिनट पर किया.

आनंद महिंद्रा ने भारतीय सेना के लिए क्या लिखा?

आनंद महिंद्रा का एक्स पोस्ट मैसेज देशभक्ति और एकता का प्रतीक बन गया है. उन्होंने लिखा, “हमारी प्रार्थनाएं हमारी सेना के साथ हैं. एक राष्ट्र. हम एक साथ खड़े हैं.” उनके इस मैसेज को हजारों लोगों ने पसंद किया और शेयर किया. महिंद्रा ने अपने संदेश में भारतीय सेना के प्रति विश्वास जताया और देशवासियों से एकजुट होने की अपील की. ऑपरेशन सिंदूर की खबर के बाद देशभर में भारतीय सेना के प्रति समर्थन बढ़ रहा है. लोग सोशल मीडिया पर सेना की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. आनंद महिंद्रा जैसे प्रभावशाली लोग भी इस मुहिम में शामिल हुए. उनका संदेश देशवासियों को एकजुट होने और सेना के साथ खड़े होने की प्रेरणा दे रहा है.

Our prayers are with our forces…

ऑपरेशन सिंदूर क्या है?

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है. इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना है. रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर पर बयान शेयर किया. बयान में कहा गया, “कुछ समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया. इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी ढांचे पर हमला किया गया. ये वो जगहें हैं जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जाती थी.”

India has launched #OperationSindoor, a precise and restrained response to the barbaric #PahalgamTerrorAttack that claimed 26 lives, including one Nepali citizen. Focused strikes were carried out on nine #terrorist infrastructure sites in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and…

