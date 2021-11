Anand Mahindra Tweet: हैलोवीन पर लोगों ने कर डाला भांगड़ा, आनंद महिंद्रा बोले- ऐसा कोई त्यौहार नहीं जो इंडियन...

Anand Mahindra Tweet: देश के मशहूर बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. वजह बिल्कुल साफ है कि वह रोजाना अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो या पोस्ट शेयर करते हैं, जिसे देखने के बाद लोग लाइक या रीट्वीट करना नहीं भूलते. वह हमेशा अपने फैन्स के साथ इंस्पीरेशनल और हैरतअंगेज पोस्ट जरूर शेयर करते हैं. आनंद महिंद्रा न सिर्फ अपने बिजनेस माइंड के लिए जाने जाते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर रोजाना एक्टिव रहने के लिए भी पहचाने जाने लगे हैं. हालांकि, वह अपने पोस्ट से लोगों को सबक जरूर देते हैं.

यह भी पढ़ें: शादी वाले दिन मम्मी ने किया दुल्हन को बाहर से बंद, भरोसा कर पाना हुआ मुश्किल

अपने फैन्स को हमेशा एंटरटेन करने के लिए मशहूर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक और मजेदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने खुद भी हैरानी प्रगट की. वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशों में मनाया जाने वाला हैलोवीन डे (Halloween Day) फेस्टीवल 31 अक्टूबर 2021 को भारत में भी कई हिस्सों में सेलिब्रेट किया गया. कुछ भारतीय युवाओं ने हैलोवीन डे पर खुद भी इंटरेस्ट लिया. हालांकि, हैलोवीन डे के मौके पर भारतीयों ने जो तरीका अपनाया, वो देखकर आनंद महिंद्रा स्तब्ध रह गए. जी हां, चलिए आप पहले वीडियो देखिए फिर आप खुद भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

Halloween in India. Strong evidence that there is no cultural aspect/festival of any country that cannot be seamlessly (well, almost seamlessly!) assimilated by Indians. pic.twitter.com/FVHGvZcnVt — anand mahindra (@anandmahindra) November 1, 2021