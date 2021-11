Anand Mahindra Tweet: ऑनलाइन पेमेंट का ऐसा Funny जुगाड़, बैल के सिर पर बांधा QR कोड, हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

Anand Mahindra Tweet: आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भले ही अपने ट्वीट से लोगों का मन बहलाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वह अपने ट्वीट के जरिए लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर देते हैं. अपने हर ट्विटर के जरिए वह लाखों लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं. इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा अपने यूजर्स द्वारा किए जाने वाले ट्वीट पर जवाब भी देते हैं. ट्विटर फैन्स की बातों से प्रभावित होने पर उन्हें जवाब देना बिल्कुल भी नहीं भूलते. बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक शानदार वीडियो ट्वीट किया है. उन्होंने वीडियो के जरिए बतलाया कि भारत में डिजिटल पेमेंट का विस्तार कितनी तेजी से फैल रहा है.

आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया वीडियो न सिर्फ सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि चेहरे पर मुस्कान भी ला देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बैल के साथ एक शख्स होता है, जो घरों के सामने जाकर बीन बजाकर भिक्षा मांगता है. भिक्षा में खाने से लेकर पैसे तक दिया जा सकता है. हालांकि, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास खुल्ले पैसे नहीं है. इस कंडीशन में, शख्स ने इस चीज का भी जुगाड़ कर रखा था. उसने अपने बैल के सिर पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्यूआर कोड बांध रखा था. ताकि अगर कोई डिजिटल पेमेंट करने का इच्छुक हो तो वो ऐसा भी कर सकता है. जिस घर के सामने वह शख्स पहुंचा था, वहां के एक सदस्य ने पैसे भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिये.

Do you need any more evidence of the large-scale conversion to digital payments in India?! pic.twitter.com/0yDJSR6ITA

— anand mahindra (@anandmahindra) November 6, 2021