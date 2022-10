Anand Mahindra: डिफेंस और पैरामिलिट्री के जवानों के लिए कमाल की मशीन! महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो

Social Media Trending Video: इंटरनेट पर हर रोज ना जाने कितने वीडियोज पोस्ट (Post) किए जाते हैं. इनमें से कुछ वीडियोज इनोवेटिव होते हैं. आपको बता दें कि बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ट्विटर (Twitter) पर कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं. लोगों को महिंद्रा के कंटेंट की चॉइस काफी अच्छी लगती है. इस बार आनंद महिंद्रा ने एक ऐसी मशीन (Wheeled Spider) का वीडियो शेयर किया है जो डिफेंस और पैरामिलिट्री कर्मियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.

लाजवाब है मशीन

इस वीडियो में कुछ लोगों को इस व्हीकल (Vehicle) जैसी मशीन को चलाते हुए दिखाया गया है. इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स इस डिवाइस के फायदे बता रहे हैं जिनमें जमीन से कॉन्टैक्ट बनाए रखना और फिजिकली हैंडिकैप्ड (Physically Handicapped) लोगों को सुरक्षित रख पाने की क्षमता शामिल है. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Interesting. A wheeled Spider. Not sure this will be a volume seller for recreational purposes alone. A potential mobility device for Defence & Paramilitary personnel? What do you think? @vijaynakra @Velu_Mahindra pic.twitter.com/vzTaeHlTja

— anand mahindra (@anandmahindra) October 11, 2022