अमेरिका की सड़क पर खाने के डिब्बे के साथ नजर आई लड़की, देखकर आनंद महिंद्रा ने दिया मजेदार रिएक्शन

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का ट्विटर अकाउंट दिलचस्प वीडियो और तस्वीरों से भरा हुआ है, जिनका सोशल मीडिया यूजर्स जमकर आनंद लेते हैं. ऐसे ही एक पोस्ट में गुरुवार को आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने न्यूयॉर्क (New York) में क्लिक की गई एक तस्वीर शेयर की और तस्वीर ने न केवल इंटरनेट को खुश किया बल्कि कुछ हद तक गर्व भी कराया.

तस्वीर में एक महिला न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में टहलती हुई दिखाई दे रही है. उसका चेहरा फ्रेम का हिस्सा नहीं था, लेकिन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभवतः वह अपने काम पर जा रही है. मजे की बात यह है कि उसने हाथ में स्टील का टिफिन-बॉक्स या डब्बा ले रखा था.

स्टील के डिब्बों का इस्तेमाल पूरे भारत में बच्चों के साथ-साथ लोग ऑफिस-दुकान पर खाना ले जाने के लिए भी करते हैं. सोशल मीडिया यूजर्स न्यूयॉर्क की महिला को स्टील का डिब्बा ले जाते हुए देखकर काफी एक्साइटेड दिखे. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा, 'न्यूयॉर्क, सेंट्रल पार्क. डिब्बा वाली.'

I think i have a big brother of that dibba (with an extra row ? :p) pic.twitter.com/y7EoKgey4A

Love for steel dabbas is forever. No actually as I am growing older. I bought this in Netherlands few weeks back, told my mom & she laughed saying, there are many at home pic.twitter.com/qB0pm7GwNL

— Sudipta Panja (@sudipta_panja12) August 19, 2021