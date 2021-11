Anand Mahindra Tweet: हार से डरते हैं तो बच्चे के इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए आपको, आनंद महिंद्रा ने कही ये बात

Anand Mahindra Tweet: देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. वजह बिल्कुल साफ है कि वह रोजाना अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो या पोस्ट शेयर करते हैं, जिसे देखने के बाद लोग लाइक या रीट्वीट करना नहीं भूलते. वह हमेशा अपने फैन्स के साथ इंस्पीरेशनल और हैरतअंगेज पोस्ट जरूर शेयर करते हैं. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) न सिर्फ अपने बिजनेस माइंड के लिए जाने जाते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर रोजाना एक्टिव रहने के लिए भी पहचाने जाने लगे हैं. हालांकि, वह अपने पोस्ट से लोगों को सबक जरूर देते हैं.

कुछ ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने शेयर किया है, जिसमें एक बच्चा ऊंचाई पर चढ़ने के लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ है. बच्चे ने ऊपर चढ़ने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन आखिर सेकंड के वीडियो में जो हुआ उसे देखने के बाद आपका हौसला और भी बुलंद हो जाएगा. जी हां, बच्चा ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ा घबरा गया, उसे पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी, वो थोड़ा नीचे आया और फिर पैर को उठाकर ऊपर की तरफ जाने लगा. जैसे ही उसे पैर रखने की ग्रिप मिली, वो खुशी से एक पायदान और ऊपर की तरफ चढ़ गया.

This video is from a couple of years ago, but I don’t think it will ever be ‘dated.’ I like to put it on every now & then, especially when some personal or business goal is looking intimidating or impossible! All my fears vanish instantly… pic.twitter.com/9XtuyBVxwJ

— anand mahindra (@anandmahindra) November 8, 2021