Anand Mahindra Viral Tweet: घुटने तक भरे पानी में निकलने के लिए लगाई गजब जुगाड़ तकनीक, आनंद महिंद्रा बोले- वाह

Anand Mahindra Praises Jugaad Technique: मुश्किल में फंसने पर लोग कई बार ऐसे गजब के जुगाड़ लगाते हैं कि देखने वाला बिना तारीफ किए नहीं रह पाता है. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें एक शख्स घुटने तक भरे पानी से निकलने की कोशिश कर रहा है. वो अपने पैर को बिना पानी में डाले हुए स्टूल की मदद से जलमग्न रास्ते को पार करता है. बता दें कि बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी इस शख्स की तारीफ की है. यूजर्स भी इस वायरल वीडियो पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो

वीडियो में दिख रहे शख्स की तारीफ करते हुए बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, 'जैसा कि कहा जाता है: आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है.'

As the saying goes: Necessity is the mother of invention… pic.twitter.com/VjyD2LzgAR

— anand mahindra (@anandmahindra) July 8, 2022