विराट कोहली की वफादारी पर फिदा हुए आनंद महिंद्रा! IPL ट्रॉफी जीतते ही फोटो शेयर कर कह दी ये बड़ी बात

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Anand Mahindra Virat Kohli Post: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का सीजन खत्म हो चुका है और इस बार भी मैदान पर इतिहास रचा गया है. लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम करने के बाद जहां एक तरफ फैन्स जश्न में डूबे हैं, वहीं देश के दिग्गज बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी इस जीत पर अपनी खास प्रतिक्रिया दी है. आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम की जीत के असली हीरो विराट कोहली की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक बेहद दिल छू लेने वाला नोट लिखा है. उनका यह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गया और कुछ ही समय में इसे लाखों इंप्रेशन्स मिल चुके हैं.
आनंद महिंद्रा का वायरल पोस्ट
महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक और प्रेरणादायक बातों के लिए जाने जाते हैं. IPL 2026 की लगातार दूसरी जीत के बाद उन्होंने विराट कोहली की तारीफ में कसीदे पढ़े. उन्होंने लिखा, "हां, यह एक टीम गेम है और यह पूरी टीम की जीत है. लेकिन हर चैंपियनशिप की एक कहानी होती है जो उसे परिभाषित करती है. यह जीत काफी हद तक इस इंसान के नाम है. इसकी वजह है उनकी वफादारी, प्रतिबद्धता और विश्वास."
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सालों की निराशा के बाद मिला फल
आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा कि विराट कोहली कई सालों तक खिताबी जीत के करीब आकर भी चूकते रहे और उन्हें निराशा हाथ लगी. लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपना रास्ता नहीं बदला. आज उनके इसी विश्वास का फल उन्हें मिला है. महिंद्रा ने अंत में लिखा कि आपका पेशा चाहे जो भी हो, विराट की यह कहानी हर किसी के लिए बेहद प्रेरणादायक है. आनंद महिंद्रा का यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और इस पर 10 हजार से ज्यादा लाइक्स और 1.25 लाख से ज्यादा इंप्रेशन्स आ चुके हैं.
Yes, it’s a team sport. And this is a team victory.
But every championship has a story that comes to define it.
This one belongs, in no small measure, to this man.
Because of his Loyalty, Commitment, Belief.
He stayed the course through years of near misses and… https://t.co/KsaSIue9aV pic.twitter.com/ExwuyTWNyv
— anand mahindra (@anandmahindra) May 31, 2026
माइकल जॉर्डन से हुई विराट की तुलना
इस पोस्ट पर फैन्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने विराट कोहली की तुलना बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी माइकल जॉर्डन से कर दी. यूजर ने लिखा, "यह बिल्कुल शिकागो बुल्स में माइकल जॉर्डन के पल जैसा है. शुरुआत में एक फ्रेंचाइजी के रूप में सालों तक हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद खेल में लगातार दबदबा देखने को मिला. चैंपियन वही बनते हैं और आगे बढ़ते हैं जहां हालात सबसे मुश्किल होते हैं."
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एक अन्य यूजर ने विराट कोहली के प्रति अपना सम्मान जताते हुए लिखा कि विराट कोहली के लिए लंबे समय से जो प्यार और लगाव है, उसी ने पूरी टीम को एक साथ लाया और दुनिया भर में फैन्स बनाए. कोहली की मौजूदगी ही टीम के लिए एक सम्मान और प्रेरणा की बात है. फैन्स का मानना है कि यह विराट का खेल के प्रति समर्पण और अटूट प्यार ही था, जिसके कारण आज टीम लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब रही है.
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