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Hindi Newsजरा हटकेविराट कोहली की वफादारी पर फिदा हुए आनंद महिंद्रा! IPL ट्रॉफी जीतते ही फोटो शेयर कर कह दी ये बड़ी बात

विराट कोहली की वफादारी पर फिदा हुए आनंद महिंद्रा! IPL ट्रॉफी जीतते ही फोटो शेयर कर कह दी ये बड़ी बात

IPL 2026 में लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के बाद आनंद महिंद्रा ने विराट कोहली के लिए एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. महिंद्रा ने कोहली की वफादारी और कमिटमेंट की तारीफ की है, जिसका ट्वीट अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:30 AM IST
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विराट कोहली की वफादारी पर फिदा हुए आनंद महिंद्रा! IPL ट्रॉफी जीतते ही फोटो शेयर कर कह दी ये बड़ी बात

Anand Mahindra Virat Kohli Post: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का सीजन खत्म हो चुका है और इस बार भी मैदान पर इतिहास रचा गया है. लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम करने के बाद जहां एक तरफ फैन्स जश्न में डूबे हैं, वहीं देश के दिग्गज बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी इस जीत पर अपनी खास प्रतिक्रिया दी है. आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम की जीत के असली हीरो विराट कोहली की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक बेहद दिल छू लेने वाला नोट लिखा है. उनका यह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गया और कुछ ही समय में इसे लाखों इंप्रेशन्स मिल चुके हैं.

आनंद महिंद्रा का वायरल पोस्ट

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक और प्रेरणादायक बातों के लिए जाने जाते हैं. IPL 2026 की लगातार दूसरी जीत के बाद उन्होंने विराट कोहली की तारीफ में कसीदे पढ़े. उन्होंने लिखा, "हां, यह एक टीम गेम है और यह पूरी टीम की जीत है. लेकिन हर चैंपियनशिप की एक कहानी होती है जो उसे परिभाषित करती है. यह जीत काफी हद तक इस इंसान के नाम है. इसकी वजह है उनकी वफादारी, प्रतिबद्धता और विश्वास."

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सालों की निराशा के बाद मिला फल

आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा कि विराट कोहली कई सालों तक खिताबी जीत के करीब आकर भी चूकते रहे और उन्हें निराशा हाथ लगी. लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपना रास्ता नहीं बदला. आज उनके इसी विश्वास का फल उन्हें मिला है. महिंद्रा ने अंत में लिखा कि आपका पेशा चाहे जो भी हो, विराट की यह कहानी हर किसी के लिए बेहद प्रेरणादायक है. आनंद महिंद्रा का यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और इस पर 10 हजार से ज्यादा लाइक्स और 1.25 लाख से ज्यादा इंप्रेशन्स आ चुके हैं.

 

 

माइकल जॉर्डन से हुई विराट की तुलना

इस पोस्ट पर फैन्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने विराट कोहली की तुलना बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी माइकल जॉर्डन से कर दी. यूजर ने लिखा, "यह बिल्कुल शिकागो बुल्स में माइकल जॉर्डन के पल जैसा है. शुरुआत में एक फ्रेंचाइजी के रूप में सालों तक हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद खेल में लगातार दबदबा देखने को मिला. चैंपियन वही बनते हैं और आगे बढ़ते हैं जहां हालात सबसे मुश्किल होते हैं."

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एक अन्य यूजर ने विराट कोहली के प्रति अपना सम्मान जताते हुए लिखा कि विराट कोहली के लिए लंबे समय से जो प्यार और लगाव है, उसी ने पूरी टीम को एक साथ लाया और दुनिया भर में फैन्स बनाए. कोहली की मौजूदगी ही टीम के लिए एक सम्मान और प्रेरणा की बात है. फैन्स का मानना है कि यह विराट का खेल के प्रति समर्पण और अटूट प्यार ही था, जिसके कारण आज टीम लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब रही है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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