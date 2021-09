बच्चे का टैलेंट देखकर चौंक गए Anand Mahindra, ट्वीट कर बोले- मुझे मिलाओ, मैं पढ़ाई का खर्चा दूंगा

Anand Mahindra Tweet: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने ट्विटर अकाउंट पर अक्सर कोई ना कोई ऐसे वीडियो या तस्वीरें शेयर करते हैं, जिसे देखने के बाद लोग प्रेरित जरूर हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही एक और वीडियो उन्होंने शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कम उम्र का एक लड़का 'आयरन मैन' जैसा एक्यूप्मेंट तैयार किया है. दो मिनट से अधिक समय के इस वीडियो में बच्चा अपने टैलेंट के बारे में बता रहा है.

आनंद महिंद्रा द्वारा ट्वीट किए गए इस वीडियो को Brut. ने रिपोर्ट किया है. इस वीडियो में बताया गया है कि मणिपुर के हिरोक में रहने वाला प्रेम निनगोमबम (Prem Ningombam) ने आयरन मैन का सूट बनाया है. प्रेम ने खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जोड़कर सूट को तैयार किया है. जब उसने 'आयरन मैन' फिल्म देखी तो, साल 2015 से ही कुछ ऐसा ही रिप्लिका तैयार करने का सपना देखा था.

प्रेम ने कहा, 'जब मैंने मूवी देखी तो, मैं इस मैकेनिज्म को देखकर बेहद हैरान था.' बचपन से ही प्रेम को ड्राइंग करना पसंद है, लेकिन उसने इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली. इसके बाद वह हॉलीवुड फिल्मों और इंटरनेट से नोट्स बनाने लगा. इससे प्रेम का आत्मविश्वास बढ़ने लगा. हालांकि, इस टास्क को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. प्रेम की की मां ब्रेड विनर बेचती है और वह उस पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहता था. हालांकि, उसकी मां अक्सर यह कहती हैं कि जो तुम करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी.

देखें Video-

Move over Tony Stark. Make way for the REAL Iron Man. And it would be a privilege to assist him & his siblings in their education. If someone can connect me to him, it will be a privilege for me & @KCMahindraEduc1 to support him. (@jaavedjaaferi for forwarding the video) pic.twitter.com/sKs8V3H8xQ

— anand mahindra (@anandmahindra) September 20, 2021