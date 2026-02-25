Anand Mahindra ने दिखाई बर्फीले न्यूयॉर्क की असली तस्वीर, लेकिन एक 'छोटू' स्नोमैन ने जीत लिया सबका दिल!

Anand Mahindra X Post: अमेरिका के उत्तर-पूर्वी हिस्से में आए इस तूफान ने न्यूयॉर्क सिटी को सफेद चादर में लपेट दिया. मौसम विभाग ने इसे लगभग एक दशक की सबसे ताकतवर बर्फीली आंधी बताया. कई इलाकों में दो फीट से ज्यादा बर्फ जमी, जिससे पुराने रिकॉर्ड टूट गए. तेज हवाओं और व्हाइटआउट हालात ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया. सड़कों पर सन्नाटा और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई.

शहर कैसे हुआ ठप?

तूफान का असर सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रहा. फिलाडेल्फिया समेत कई राज्यों में आपातकाल घोषित करना पड़ा. स्कूल और ऑफिस बंद कर दिए गए. यहां तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक टाल दी. कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ समय के लिए पूरी तरह रुक गया. शहर ने छह साल बाद ‘पुराने जमाने’ वाला स्नो डे देखा, जिसने बच्चों और अभिभावकों में पुरानी यादें ताजा कर दीं.

फ्लाइट्स पर क्या असर पड़ा?

इस बर्फीले तूफान ने हवाई यात्रा को भी बुरी तरह प्रभावित किया. फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइटअवेयर के अनुसार, सोमवार को अमेरिका आने-जाने वाली 5,600 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं. मंगलवार को भी करीब 2,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और बोस्टन के एयरपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला. करीब 2,500 उड़ानें देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.

The blizzard finally called it a day… And I confess, I couldn’t resist the temptation of joining the hordes of New Yorkers venturing out to take selfies proving they had survived the ‘Blizzard of 2026’ And on my stroll I spied this small citizen of the storm. Out of… pic.twitter.com/mBIcdKRGmC — anand mahindra (@anandmahindra) February 24, 2026

आनंद महिंद्रा क्यों चर्चा में आए?

इसी अफरातफरी के बीच आनंद महिंद्रा भी न्यूयॉर्क की बर्फीली सड़कों पर नजर आए. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अनुभव शेयर किए. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ‘ब्लिजार्ड ऑफ 2026’ से बचने का सबूत देने के लिए वे भी सेल्फी लेने निकल पड़े. उनकी पोस्ट में एक छोटा सा स्नोमैन भी दिखा, जिसे उन्होंने तूफान के बीच उम्मीद और खुशी की निशानी बताया.

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

हालांकि शुरुआत में हालात बेहद गंभीर थे, लेकिन मौसम थोड़ा शांत होते ही कई न्यूयॉर्कवासी बाहर निकल आए. किसी ने बर्फ में खेला, तो किसी ने तस्वीरें खिंचवाईं. सड़कों पर खड़े छोटे-छोटे स्नोमैन इस बात की गवाही दे रहे थे कि मुश्किल हालात में भी लोग खुशी ढूंढ लेते हैं. सोशल मीडिया पर #Blizzard2026 ट्रेंड करने लगा और लोग अपने अनुभव साझा करने लगे.