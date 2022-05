Anand Mahindra: हाथ का इस्तेमाल किए बिना ही ऐसे चलाता है कार, इस शख्स ने जीता आनंद महिंद्रा का दिल

Drive Car Without Hands: आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) की बिजनेस स्किल्स के अलावा लोग इनके सेंस ऑफ ह्यूमर के भी फैन (Fan) हैं. ऐसे में महिंद्रा की शेयर की गई इंस्पायरिंग वीडियो (Inspiring Video) ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रही है.

आनंद महिंद्रा के शेयर किए गए इस वीडियो (Viral Video) में एक शख्स अपने हाथ के बजाए पैर से गाड़ी चलाता दिख रहा है. इस वीडियो के साथ महिंद्रा लिखते हैं कि अगर ये शख्स उनकी कंपनी की गाड़ी (Car) चलाएगा तो ये उनके लिए मान की बात होगी. आपको बता दें कि इस वीडियो में दिख रहा शख्स देश का पहला आर्मलेस ड्राइविंग लाइसेंस (Armless Driving License) पाने वाला शख्स है. पूरा मामला जानने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें...

It would be an honour and a privilege to have this man drive our cars. Vikram, I bow low to you. You are what we call a Rise story. Thank you for inspiring us to embrace life with gratitude… pic.twitter.com/SyxncKOoob

— anand mahindra (@anandmahindra) May 21, 2022