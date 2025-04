Anand Mahindra ने IPL स्टार वैभव सूर्यवंशी के लिए लिख दी ऐसी बात, पढ़े नहीं तो पछताएंगे!

Anand Mahindra Post On Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने IPL 2025 में इतिहास रच दिया है. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में सेंचुरी बनाकर महारिकॉर्ड बना दिया. कुल 38 गेंदों में 101 रन बनाने वाले वैभव ने IPL में सबसे कम उम्र (14 साल 32 दिन) में शतक बनाया है. बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा ने उनकी तारीफ की और कहा कि यह न केवल IPL, बल्कि क्रिकेट इतिहास का हिस्सा है.

आनंद महिंद्रा ने वैभव सूर्यवंशी को क्या कहा?

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक्स पर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) पोस्ट किया और लिखा, “यह क्रिकेट इतिहास का हिस्सा है, न कि सिर्फ IPL का. मैं प्रार्थना करता हूं कि वैभव इस पल को संभाल सकें और और ऊंचे लक्ष्य बनाएं.” उनकी इस तारीफ ने वैभव की उपलब्धि को और खास बना दिया. आनंद महिंद्रा ने युवा खिलाड़ी के जुनून और हौसले की सराहना की.

Part of Cricketing history.

Not just IPL History

I hope and pray he will have the ability to absorb this moment without being overwhelmed by it.

And then, set his sights even higher.

https://t.co/bZvxUsZGeb

— anand mahindra (@anandmahindra) April 29, 2025