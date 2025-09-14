32 साल बाद भारत को मिली ऐतिहासिक जीत; आनंद महिंद्रा बोले- आज जश्न का दिन
32 साल बाद भारत को मिली ऐतिहासिक जीत; आनंद महिंद्रा बोले- आज जश्न का दिन

Anand Mahindra Post On Indian Victory: 32 साल बाद भारत को ऐसी जीत मिली है जिस पर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. भारत ने 1993 के बाद किसी यूरोपियन टीम को यूरोप में हराया है. चलिए जानते हैं आनंद महिंद्रा ने इस जीत पर क्या पोस्ट किया.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 14, 2025, 05:16 PM IST
32 साल बाद भारत को मिली ऐतिहासिक जीत; आनंद महिंद्रा बोले- आज जश्न का दिन

Viral Post: भारत ने अपने खेल के इतिहास में एक नया और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है. यूरोप में खेले गए मुकाबले में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्विट्रजरलैंड को 3-1 से धूल चटा दी और 32 साल बाद एक ऐतिहासिक जीत हासिल की. ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए अपने देश और खिलाड़ियों पर गर्व करने का मौका है. दरअसल, 1993 के बाद पहली बार भारत ने किसी यूरोपियन टीम को यूरोप के अंदर हराया है. ये एक सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि ऐतिहासिक पल है.

आनंद महिंद्रा ने दिया खस संदेश
32 साल बाद भारत को मिली इस खास जीत पर मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, “आज थोड़ा वक्त निकालिए और इस जीत का जश्न मनाइए! यह ऐतिहासिक पल है, क्योंकि भारत ने 1993 के बाद पहली बार यूरोप में किसी यूरोपीय टीम को हराया है.” जैसे ही आनंद महिंद्रा ने ये पोस्ट की, वो तुरंत वायरल हो गई. उन्होंने ये पोस्ट 14 सितंबर की दोपहर 2 बजकर 24 मिनट पर की थी और सिर्फ दो घंटे में ही इस पोस्ट पर 51 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 
सोशल मीडिया पर खुशी की लहर

इस शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों के पोस्ट की बौछार हो गई. जनता ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए इस पल को ऐतिहासिक और भारतीय इतिहास का गर्व बताया. 

पोस्ट पर जनता का रिप्लाई

आनंद महिंद्रा की पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, एक यूजर ने लिखा, “टीम को दिल से सलाम! दशकों बाद यूरोप में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया. यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. आपने आज हर भारतीय को गर्व से भर दिया है. इतिहास बन चुका है और भविष्य और भी रोशन दिख रहा है.”
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

