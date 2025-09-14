32 साल बाद भारत को मिली ऐतिहासिक जीत; आनंद महिंद्रा बोले- आज जश्न का दिन

Viral Post: भारत ने अपने खेल के इतिहास में एक नया और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है. यूरोप में खेले गए मुकाबले में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए स्विट्रजरलैंड को 3-1 से धूल चटा दी और 32 साल बाद एक ऐतिहासिक जीत हासिल की. ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए अपने देश और खिलाड़ियों पर गर्व करने का मौका है. दरअसल, 1993 के बाद पहली बार भारत ने किसी यूरोपियन टीम को यूरोप के अंदर हराया है. ये एक सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि ऐतिहासिक पल है.

आनंद महिंद्रा ने दिया खस संदेश

32 साल बाद भारत को मिली इस खास जीत पर मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, “आज थोड़ा वक्त निकालिए और इस जीत का जश्न मनाइए! यह ऐतिहासिक पल है, क्योंकि भारत ने 1993 के बाद पहली बार यूरोप में किसी यूरोपीय टीम को हराया है.” जैसे ही आनंद महिंद्रा ने ये पोस्ट की, वो तुरंत वायरल हो गई. उन्होंने ये पोस्ट 14 सितंबर की दोपहर 2 बजकर 24 मिनट पर की थी और सिर्फ दो घंटे में ही इस पोस्ट पर 51 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

सोशल मीडिया पर खुशी की लहर

इस शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों के पोस्ट की बौछार हो गई. जनता ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए इस पल को ऐतिहासिक और भारतीय इतिहास का गर्व बताया.

Take time out today (especially today) to cheer this victory! It’s a historic triumph since India has beaten a European team, in Europe, for the first time since 1993 India 3 - 1 Switzerland (Video courtesy @ddsportschannel )pic.twitter.com/cEqOlTYYVJ — anand mahindra (@anandmahindra) September 14, 2025

पोस्ट पर जनता का रिप्लाई

आनंद महिंद्रा की पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, एक यूजर ने लिखा, “टीम को दिल से सलाम! दशकों बाद यूरोप में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया. यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. आपने आज हर भारतीय को गर्व से भर दिया है. इतिहास बन चुका है और भविष्य और भी रोशन दिख रहा है.”

