बल्लेबाज ने मारा ऐसा शॉट कि TV से बाहर निकल आई गेंद, देख Anand Mahindra भी हंस-हंसकर हो गए लोट-पोट - देखें Video

बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अक्सर अपने ट्विटर फॉलोअर्स के लिए कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करते रहते हैं. वह न सिर्फ मजेदार, बल्कि प्रेरणात्मक वीडियो भी शेयर करते हैं. इस बार उन्होंने पुराने समय के यादों को ताजा करते हुए एक और वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो देखने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आई होगी.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. वीडियो की शुरुआत कुछ बच्चों द्वारा टेलीविजन स्क्रीन देखने के एक शॉट से होती है. हालांकि, कुछ ही सेकंड बाद एक खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को हिट करता है जो स्क्रीन के दूसरी तरफ आती है और बच्चे इसे देख रहे होते हैं.

इसके बाद, एक और बच्चा स्क्रीन के किनारे पर पहुंचता है और गेंद को वापस मांगता है. आखिर में पता चला कि स्क्रीन के उस पार कोई लाइव टेलिकास्ट नहीं, बल्कि असल में मैच चल रहा था.

An old video. But it reminded me today of how the pandemic has forced us to put a ‘Screen’ in front of every activity. I want to crawl through that screen and experience the “real” thing again… pic.twitter.com/FjvxUsv7Gm

— anand mahindra (@anandmahindra) September 12, 2021