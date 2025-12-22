अकबर की तवायफ या सलीम की मोहब्बत...कौन थी अनारकली? क्या सच में दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था?

Advertisement
अनारकली की असली पहचान आज भी रहस्य है. लोककथाओं में उसे सलीम का प्रेम बताया जाता है, जबकि अकबर की पसंदीदा तवायफ भी मानी जाती है. जिंदा चुनवाने की कहानी ब्रिटिश यात्री विलियम फिंच तक सीमित है. लाहौर का मकबरा विवादित है और इतिहासकारों की राय अलग-अलग है. फिल्मों और नाटकों ने इस प्रेम-कहानी को अमर बनाया. ZEE5 की वेब सीरीज Taj: Divided by Blood 16वीं सदी के मुगल साम्राज्य में सत्ता, परिवार और ताज की लड़ाई दिखाती है, जहां अकबर, उसके बेटे और अनारकली के रिश्तों के बीच संघर्ष और राजनीति की गहराई सामने आती है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:45 PM IST
अनारकली… एक नाम, जिसके साथ मोहब्बत, दर्द और रहस्य जुड़ा है. मुगल-ए-आजम जैसी फिल्म ने इस प्रेम कहानी को अमर बना दिया, लेकिन सवाल आज भी कायम है. क्या अनारकली सच में थी? क्या अकबर ने उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया? या ये सब सिर्फ कहानी है? इतिहास के पन्नों में जहां कुछ इशारे मिलते हैं, वहीं कई खामोशियां भी हैं. इस स्टोरी में हम आपको आसान शब्दों में बताएंगे कि अनारकली कौन थी, उसका अकबर और सलीम से क्या रिश्ता था और उसके अंत को लेकर इतिहास क्या कहता है.

अनारकली कौन थी?

इतिहास के मुताबिक, अनारकली एक बेहद खूबसूरत तवायफ थी, जिसका असली नाम नादिरा बेगम या शर्फ-उन-निस्सा बताया जाता है. कहा जाता है कि वह ईरान से आए एक व्यापारी कारवां के साथ लाहौर पहुंची थी. उसकी खूबसूरती और नृत्य-कला ने मुगल दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया. अकबर के दौर में अनारकली को खास जगह मिली. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि जहांगीर की आत्मकथा ‘तुजुक-ए-जहांगीरी’ या उस दौर के किसी आधिकारिक इतिहास में अनारकली का स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता, जिससे उसकी मौजूदगी पर ही सवाल उठते हैं.

 सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी

लोककथाओं के अनुसार, शहजादे सलीम और अनारकली के बीच गहरा प्रेम था. यही प्रेम कहानी मुगल सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई. कहा जाता है कि अकबर को यह रिश्ता नागवार गुजरा, क्योंकि एक तवायफ का शहजादे से प्रेम राजनैतिक और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ था. इसी टकराव ने अनारकली की किस्मत तय कर दी. हालांकि, यह प्रेम कहानी कितनी सच्ची थी, इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सदियों से यह किस्सा लोगों की जुबान पर है.

 जिंदा चुनवाने की खौफनाक सच 

अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाने का सबसे चर्चित दावा ब्रिटिश यात्री विलियम फिंच ने किया. 1608–1611 के बीच लाहौर आए फिंच ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा कि अकबर को सलीम और अनारकली के रिश्ते पर शक था और इसी कारण अनारकली को लाहौर किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया. ‘मुगल-ए-आजम’ फिल्म की कहानी काफी हद तक इसी विवरण से प्रेरित मानी जाती है. हालांकि, फिंच के अलावा किसी समकालीन स्रोत में इस सजा का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता.

 इतिहासकारों की अलग-अलग राय

अनारकली की कहानी पर इतिहासकार भी एकमत नहीं हैं. अहमद चिश्ती ने 1860 में लिखा कि अनारकली अकबर की पसंदीदा रखैल थी और उसकी मौत बीमारी से हुई. सैयद अब्दुल लतीफ ने 1892 में जिंदा दफनाने की बात दोहराई, जबकि कन्हैया लाल ने 1897 में उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से बताई. यानी कोई उसे प्रेमिका मानता है, लेकिन सच आज भी धुंध में है.

 लाहौर की कब्र और नया विवाद

लाहौर में मौजूद एक मकबरे को अनारकली की कब्र कहा जाता है, जो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के पास है. लेकिन 18वीं सदी के इतिहासकार अब्दुल्लाह चगताई का दावा है कि यह मकबरा जहांगीर की पत्नी साहेब जमाल का है. समय के साथ इस इमारत को अंग्रेजों और सिखों ने चर्च, गोदाम और आवास की तरह इस्तेमाल किया. इससे यह बहस और गहरी हो गई कि क्या अनारकली सच में वहीं दफन है या यह सिर्फ एक नाम भर है.

 फिल्मों ने कहानी को अमर कर दिया

अनारकली की कहानी को असली पहचान मिली इम्तियाज अली के नाटक और फिर 1960 की सुपरहिट फिल्म ‘मुगल-ए-आजम’ से. मधुबाला और दिलीप कुमार ने इस प्रेम कहानी को घर-घर पहुंचा दिया. कहा जाता है कि मशहूर ‘अनारकली सूट’ भी इसी किरदार से प्रेरित है. लेकिन सच यही है कि पुख्ता ऐतिहासिक सबूतों के बिना यह तय करना मुश्किल है कि अनारकली एक हकीकत थी या इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम-किंवदंती. 

वेब सीरीज Taj: Divided by Blood 

ZEE5 की वेब सीरीज Taj: Divided by Blood 16वीं सदी के मुगल दौर की कहानी दिखाती है, जहां सत्ता पाने के लिए डर, साजिशें और अपनों के बीच टकराव चलता रहता है. कहानी की शुरुआत 1568 में अकबर के चित्तौड़ पर हमले से होती है. इस जीत के बाद उत्तर भारत में मुगल शासन और मजबूत हो जाता है. इसके बाद अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से मिलने जाते हैं और उनसे संतान की दुआ मांगते हैं. चिश्ती उनकी दुआ स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही एक डरावनी चेतावनी भी देते हैं. वह कहते हैं कि अकबर को किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही घर के लोगों से खतरा होगा.  

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

AnarkaliAkbarSalim

