टीवी पर एंकर बता रही थी मौसम रिपोर्ट, तभी अचानक शख्स ने आकर किया ऐसा काम

जब भी हम टीवी पर न्यूज चैनल देख रहे होते हैं तो खबरें ही सुनना पसंद करते हैं, लेकिन क्या हो जब अचानक लाइव कोई आकर प्रपोज कर दे. जी हां, कुछ ऐसा ही वेलेन्टाइन डे वाले दिन हुआ. जब एक महिला एंकर टीवी पर मौसम की जानकारी दे रही थी. तभी अचानक एक शख्स आया उसे प्रपोज करने के लिए अपने घुटने पर बैठ गया है. KPIX 5 स्टूडियो में बीते सोमवार को प्यार का माहौल देखने को मिला, क्योंकि मौसम विज्ञानी मैरी ली (Mary Lee) को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड से एक सरप्राइज वैलेंटाइन डे शादी का प्रपोजल मिला.

एंकर मैरी ली नॉर्दर्न लाइट्स पर एक सेगमेंट को टेप कर रही थीं, जब उनके बॉयफ्रेंड अजीत निनन (Ajit Ninan) की दो बेटियां मिरियम और मैडी (Mirium and Madi) उनके लिए गुलाब लेकर सेट पर पहुंचीं. मैरी ली ने शुरू में जो सोचा था वह वेलेंटाइन डे पर एक सरप्राइज फैमिली ट्रिप थी. जब अजीत ने सेट पर कदम रखा और मैरी के सामने जाकर अपने घुटने के बल बैठ गया, तो वह बेहद हैरान रह गई. इतना ही नहीं, मैरी इमोशनल होकर उसे गले लगा लिया और खुशी से रोने लगी. वहीं, पीछे खड़ी उनकी बेटियां बेहद खुश दिखाई दीं.

Congrats, @MaryKPIX! You deserve nothing but the very best in life — so happy on finding your forever, friend! #HappyValentinesDay #Valentines #EngagementSeason #Proposal pic.twitter.com/TY1sPiy4W7

