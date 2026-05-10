ममी के पेट से निकली 2000 साल पुरानी 'चिट्ठी', जब वैज्ञानिकों ने पढ़ा तो उड़ गए होश! अब खुलेगा हजारों साल पुराना राज

Ancient Mummy Discovery Al-Bahnasa: मिस्र से एक ऐसी खोज सामने आई है, जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. यहां पुरातत्वविदों (Archaeologists) को एक प्राचीन ममी के अंदर ऐसा रहस्यमयी कागज (पपीरस) मिला है, जिसे देखकर एक्सपर्ट्स भी चौंक गए हैं. यह कागज यूनानी भाषा में लिखा हुआ था और सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि इसे ममी के पेट के अंदर रखा गया था. बताया जा रहा है कि यह ममी करीब 1600 साल पुरानी है. इसे मिस्र के अल-बहनसा इलाके में खोजा गया, जिसे प्राचीन समय में ऑक्सीरिनकस नाम से जाना जाता था. यह इलाका लंबे समय से पुरातात्विक खोजों के लिए मशहूर रहा है.

पेट के अंदर छिपा था प्राचीन यूनानी लेख

रिसर्चर्स के अनुसार, जब ममी की जांच की गई, तो उसके पेट के हिस्से में पपीरस का एक टुकड़ा मिला. इस पर यूनानी भाषा में लिखावट थी. बाद में जांच में पता चला कि यह मशहूर यूनानी महाकाव्य 'इलियड' का हिस्सा हो सकता है, जिसे प्राचीन कवि होमर ने लिखा था. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज बेहद दुर्लभ है, क्योंकि पहली बार किसी ममी के अंदर साहित्य से जुड़ा यूनानी दस्तावेज मिला है. इससे पहले इस तरह की ममियों में धार्मिक या जादुई मंत्रों वाले कागज मिलने की जानकारी सामने आती रही है.

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आखिर ममी के अंदर क्यों रखा गया था यह लेख?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह दस्तावेज ममी के पेट में रखा क्यों गया था. इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में कुछ खास ग्रंथों को सुरक्षा और धार्मिक विश्वास से जोड़कर देखा जाता था. संभावना जताई जा रही है कि मृत व्यक्ति की आत्मा की रक्षा के लिए यह पपीरस शरीर के अंदर रखा गया हो. कुछ रिसर्चर्स यह भी मान रहे हैं कि उस समय यूनानी और मिस्री संस्कृतियों का आपस में गहरा मेल हो चुका था, इसलिए अंतिम संस्कार की परंपराओं में भी बदलाव दिखाई देने लगे थे.

एक खोज ने बदल दी पुरानी सोच

इतिहासकारों का कहना है कि अब तक यह माना जाता था कि ममी बनाने की प्रक्रिया में सिर्फ धार्मिक चीजों का इस्तेमाल होता था. लेकिन इस खोज ने यह सोच बदल दी है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर साहित्यिक ग्रंथों का भी ममीकरण में इस्तेमाल होता था, तो इसका मतलब है कि उस समय लोग किताबों और लेखों को सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्व वाली वस्तु भी मानते थे.

खुदाई में और भी चीजें मिलीं

पुरातत्व टीम को इस इलाके में कई दूसरी चीजें भी मिली हैं. कुछ ममियों के मुंह में सोने और तांबे की बनी जीभ जैसी वस्तुएं भी मिलीं. माना जाता है कि इन्हें मृत व्यक्ति को परलोक में बोलने की शक्ति देने के लिए रखा जाता था. इतिहासकारों का कहना है कि उस समय मिस्र में कई धार्मिक मान्यताएं एक साथ चल रही थीं. यही वजह है कि वहां के अंतिम संस्कारों में अलग-अलग संस्कृतियों का असर दिखाई देता है.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने हैरानी जतानी शुरू कर दी. कई लोग कह रहे हैं कि इतिहास की असली दुनिया फिल्मों से भी ज्यादा रहस्यमयी है. एक यूजर ने लिखा कि '1600 साल बाद भी एक ममी अपने अंदर राज छिपाकर बैठी थी.' वहीं, दूसरे ने मजाक में कहा कि शायद उस दौर के लोग भी अपनी पसंदीदा किताबों को अपने साथ रखना चाहते थे. रेडिट पर भी इस खोज को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कई लोग इसे इतिहास की सबसे अनोखी पुरातात्विक खोजों में से एक बता रहे हैं.

अब आगे होगी और जांच

वैज्ञानिक अब इस पपीरस की और गहराई से जांच कर रहे हैं. कोशिश की जा रही है कि उसमें लिखे शब्दों को पूरी तरह पढ़ा जा सके. रिसर्चर्स का मानना है कि आगे की जांच से उस दौर की संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और ममी बनाने की प्रक्रिया को लेकर नई जानकारियां सामने आ सकती हैं. फिलहाल, यह खोज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग हैरान हैं कि हजारों साल पुरानी एक ममी आज भी अपने अंदर ऐसे राज छिपाए बैठी थी, जो इतिहास की कई पुरानी धारणाओं को बदल सकते हैं.

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