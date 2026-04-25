समंदर में ऑक्टोपस का था राज! करोड़ों साल पुराने 'समुद्री राक्षस' की नई रिसर्च ने दुनिया को चौंकाया

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Ancient Sea Predators: समुद्र की गहराइयों में हमेशा से कुछ ऐसे रहस्य छिपे रहे हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं. सदियों से मल्लाह और नाविक एक ऐसे विशालकाय समुद्री राक्षस की कहानियां सुनाते आए हैं जो जहाजों को निगल जाता था, जिसे 'क्रैकन' कहा जाता था. लंबे समय तक इसे सिर्फ एक कोरी कल्पना माना गया. लेकिन रिसर्चर्स ने हाल ही में कुछ ऐसे दुर्लभ जीवाश्मों का अध्ययन किया है जो इस धुंधली रेखा को मिटा रहे हैं. ऐसा लगता है कि करोड़ों साल पहले हमारे महासागरों में ऐसे विशालकाय और बुद्धिमान शिकारी मौजूद थे जो आज के किसी भी जीव से कहीं अधिक बड़े थे.
जीवाश्म चोंच ने खोले राज
लाइव साइंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑक्टोपस के शरीर में हड्डियां नहीं होतीं, इसलिए उनके जीवाश्म मिलना बहुत मुश्किल होता है. हालांकि, उनकी चोंच बहुत सख्त होती है जो वक्त के साथ पत्थर बन सकती है. वैज्ञानिकों को ऐसी ही कुछ प्राचीन चोंच मिली हैं जिनका विश्लेषण करने पर चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं. इन चोंच के आकार से अनुमान लगाया गया है कि ये जीव 15 से 20 मीटर तक लंबे हो सकते थे. यह आकार उन्हें अपने समय के सबसे बड़े समुद्री शिकारियों की श्रेणी में खड़ा करता है.
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सिर्फ बड़े नहीं, बेहद आक्रामक शिकारी
रिसर्च में यह भी पाया गया कि ये प्राचीन ऑक्टोपस आज के ऑक्टोपस की तरह शांत नहीं थे. उनकी चोंच पर घिसावट के जो निशान मिले हैं, वे बताते हैं कि वे सिर्फ नरम शिकार नहीं खाते थे. बल्कि वे शंख, कछुओं के कवच और शायद हड्डियों को भी चबाने की क्षमता रखते थे. इसका मतलब है कि वे अपने दौर के फूड चेन में सबसे ऊपर थे और एक सक्रिय शिकारी के रूप में समुद्र पर राज करते थे.
दिमाग का गजब विकास
वैज्ञानिकों ने इन जीवों के व्यवहार में एक और दिलचस्प बात गौर की है. चोंच पर घिसावट एक समान नहीं थी, जिससे संकेत मिलता है कि वे भोजन करते समय एक खास तरफ का ज्यादा इस्तेमाल करते थे. इसे वैज्ञानिकों ने दाहिने-बाएं हाथ के इस्तेमाल जैसा माना है. यह उन्नत न्यूरोलॉजिकल विकास का संकेत है, जो साबित करता है कि ये प्राचीन राक्षस न केवल ताकतवर थे बल्कि आज के ऑक्टोपस की तरह ही बेहद बुद्धिमान भी थे.
बदल गई प्राचीन समुद्र की तस्वीर
अब तक यह माना जाता था कि प्राचीन समुद्रों में सिर्फ विशाल समुद्री सरीसृप का ही बोलबाला था. लेकिन इस नई खोज ने उस धारणा को चुनौती दी है. कोमल शरीर वाले ये ऑक्टोपस भी उस दौर के इकोसिस्टम का एक बड़ा और डरावना हिस्सा थे. चूंकि इनके पास हड्डियां नहीं होती थीं, इसलिए इनके कई निशान मिट गए. लेकिन आधुनिक तकनीक और बेहतर इमेजिंग की वजह से अब हम पुराने जीवाश्मों को नए नजरिए से देख पा रहे हैं.
फिलहाल 'क्रैकन' को पूरी तरह सच मान लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह रिसर्च एक बात साफ कर देती है. प्राचीन काल के शिकारी हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े और स्मार्ट थे. हो सकता है कि जिन कहानियों को हम सदियों से किस्सा समझते रहे, वे दरअसल उन विशालकाय जीवों की धुंधली यादें हों जो कभी लहरों के नीचे राज किया करते थे. तकनीक जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, समुद्र के ये छिपे हुए राक्षस हमारे सामने आते रहेंगे.