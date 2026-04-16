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Hindi Newsजरा हटकेAC की छुट्टी! 300 साल पुराना वो गुप्त राज, जो 45 डिग्री की गर्मी में भी घर को बना देगा बर्फ; आखिर कैसे?

AC की छुट्टी! 300 साल पुराना वो गुप्त राज, जो 45 डिग्री की गर्मी में भी घर को बना देगा बर्फ; आखिर कैसे?

आज के दौर में जहां गर्मियों का पारा चढ़ते ही हम सभी लोग पूरी तरह एयर कंडीशनर (AC) पर निर्भर हो जाते हैं, वहीं हमारे पूर्वजों के पास बिना बिजली घर को ठंडा रखने के अद्भुत वैज्ञानिक तरीके थे. 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:45 AM IST
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AC की छुट्टी! 300 साल पुराना वो गुप्त राज, जो 45 डिग्री की गर्मी में भी घर को बना देगा बर्फ; आखिर कैसे?

आधुनिकता की चकाचौंध में हम उस प्राचीन वास्तुकला को भूल गए हैं जो पर्यावरण के अनुकूल भी थी और जेब पर भारी भी नहीं पड़ती थी. केरल में पिछले 300 सालों से इस्तेमाल हो रही फर्श बनाने की एक ऐसी ही पारंपरिक तकनीक फिर से चर्चा में है. क्या आप जानते हैं कि बिना किसी मशीन के सिर्फ प्राकृतिक चीजों से बना फर्श आपके घर को किसी हिल स्टेशन जैसा ठंडा रख सकता है? आइए जानते हैं केरल की इस 'कावी फ्लोरिंग' का वो गुप्त राज, जो आज के ग्लोबल वार्मिंग के दौर में सबसे सटीक समाधान साबित हो सकता है.

क्या है कावी फ्लोरिंग और कैसे बनती है?

केरल में पिछले तीन सौ वर्षों से इस्तेमाल हो रही कावी फ्लोरिंग एक पारंपरिक फर्श बनाने की तकनीक है. इसमें चूना, आयरन ऑक्साइड और पानी जैसे प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है. यह आधुनिक सीमेंट और केमिकल वाले फर्श से बिल्कुल अलग है. इसे कुशल कारीगर हाथों से तैयार करते हैं और सूखने के बाद घंटों तक नारियल तेल से पॉलिश किया जाता है, जिससे फर्श चमकदार और मुलायम बनता है. नारियल तेल न सिर्फ इसकी खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि फर्श को ठंडा बनाए रखने में भी मदद करता है.

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कैसे बिना AC के घर रहता है ठंडा?

कावी फ्लोरिंग की सबसे खास बात इसकी प्राकृतिक कूलिंग क्षमता है. इसमें मौजूद चूना और मिट्टी जैसे तत्व थर्मल इंसुलेटर का काम करते हैं. ये दिन में गर्मी को सोख लेते हैं और धीरे-धीरे रात में छोड़ते हैं, जिससे घर का तापमान संतुलित रहता है. यही कारण है कि अंदर का माहौल ठंडा बना रहता है. इसके अलावा, मिट्टी और गोबर जैसे पारंपरिक पदार्थ नमी को भी नियंत्रित करते हैं और सतह को ‘सांस लेने’ देते हैं, जिससे घर में घुटन या उमस महसूस नहीं होती.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आज के समय में क्यों जरूरी है यह तकनीक?

आज के समय में जहां सीमेंट और टाइल्स के इस्तेमाल से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, वहीं कावी फ्लोरिंग पूरी तरह टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है. इसे बनाने में कम ऊर्जा लगती है और यह कार्बन उत्सर्जन भी कम करता है. पहले के घरों में मोटी दीवारें, खुले आंगन और हवा के अच्छे प्रवाह की व्यवस्था होती थी, जो इस फ्लोरिंग के साथ मिलकर घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखती थी. लेकिन शहरीकरण के चलते ये तरीके धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं.

क्या पुरानी तकनीक बन सकती है भविष्य का समाधान?

बढ़ती गर्मी और महंगे होते बिजली के बिलों के बीच कावी फ्लोरिंग जैसी पारंपरिक तकनीकें फिर से अहम होती जा रही हैं. यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक टिकाऊ समाधान भी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इन तकनीकों को फिर से अपनाया जाए, तो हम पर्यावरण को बचाने के साथ-साथ अपने घरों को भी ज्यादा आरामदायक बना सकते हैं. कावी फ्लोरिंग यह दिखाती है कि पुराने ज्ञान और आधुनिक जरूरतों का सही मेल हमें बेहतर और ठंडा जीवन दे सकता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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