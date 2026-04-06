ईरान की 'कयामत वाली खदान'! 10000 साल से दफन हैं ये शख्स; आखिर क्यों आज भी वैसे ही हैं जैसे मौत के वक्त थे?

ईरान की एक प्राचीन नमक खदान इन दिनों चर्चा में है, जहां हजारों साल पुराने शव आज भी उसी हालत में सुरक्षित मिले हैं, जैसे उनकी मौत के वक्त थे. उत्तर-पश्चिम ईरान के मंजेलोऊ गांव के पास स्थित चेहराबाद नमक खदान से ये ममियां मिली हैं, जिन्हें ‘साल्टमैन’ कहा जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, इनमें से कुछ शव 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन शवों के हाथ, चेहरा और शरीर की स्थिति आज भी वैसी ही है, जैसे वे जिंदा दफन होने से पहले थे.

कैसे सुरक्षित रह गए शव?

इन ममियों के इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहने के पीछे नमक की खास भूमिका मानी जा रही है. खदान के अंदर मौजूद नमक और ऑक्सीजन की कमी ने शवों को सड़ने से बचा लिया. यही वजह है कि इनके शरीर, बाल, दाढ़ी और यहां तक कि कपड़े भी सही-सलामत मिले हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि नमक ने प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव की तरह काम किया. इससे शव डीकंपोज नहीं हुए और हजारों साल बाद भी इनकी स्थिति देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.

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क्या मिला इन ममियों के साथ?

1993 में पहली बार एक साल्टमैन का पता चला, जब मजदूरों का फावड़ा गलती से उस पर लगा. इस शव के साथ लंबी सफेद दाढ़ी, सोने की बाली, लोहे के चाकू और चमड़े के जूते भी मिले थे. इसके अलावा ऊनी कपड़ों के निशान भी पाए गए. बाद में 2004, 2005 और 2010 तक कुल छह ममियां इस खदान से बरामद हुईं. इनमें एक 16 साल का लड़का भी शामिल था. यह सब देखकर साफ होता है कि ये लोग खदान में काम करने वाले खनिक थे.

कैसे हुई थी इनकी मौत?

वैज्ञानिकों की जांच में सामने आया कि इन लोगों की मौत खदान ढहने से हुई थी. कई शवों पर चोट के निशान मिले हैं, खासकर सिर और आंखों के पास फ्रैक्चर पाया गया. एक ममी के हाथ चेहरे के ऊपर उठे हुए मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि वह अचानक हुए हादसे से बचने की कोशिश कर रहा था. एक अन्य ममी की जांच में शरीर में टेपवर्म के अंडे मिले, जिससे पता चला कि ये लोग कच्चा या अधपका मांस खाते थे. यह खोज प्राचीन जीवनशैली और खान-पान के बारे में अहम जानकारी देती है.