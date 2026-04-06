Advertisement
trendingNow13167252
Hindi Newsजरा हटकेईरान की कयामत वाली खदान! 10000 साल से दफन हैं ये शख्स; आखिर क्यों आज भी वैसे ही हैं जैसे मौत के वक्त थे?

ईरान की 'कयामत वाली खदान'! 10000 साल से दफन हैं ये शख्स; आखिर क्यों आज भी वैसे ही हैं जैसे मौत के वक्त थे?

Ancient Mummies Found In Iran: ईरान में नमक की एक प्राचीन खदान से हजारों सालों तक प्राकृतिक रूप से संरक्षित रखी गईं ममियां बरामद की गई हैं. ये ममियां अलग-अलग समयकाल की हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान की 'कयामत वाली खदान'! 10000 साल से दफन हैं ये शख्स; आखिर क्यों आज भी वैसे ही हैं जैसे मौत के वक्त थे?

ईरान की एक प्राचीन नमक खदान इन दिनों चर्चा में है, जहां हजारों साल पुराने शव आज भी उसी हालत में सुरक्षित मिले हैं, जैसे उनकी मौत के वक्त थे. उत्तर-पश्चिम ईरान के मंजेलोऊ गांव के पास स्थित चेहराबाद नमक खदान से ये ममियां मिली हैं, जिन्हें ‘साल्टमैन’ कहा जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, इनमें से कुछ शव 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन शवों के हाथ, चेहरा और शरीर की स्थिति आज भी वैसी ही है, जैसे वे जिंदा दफन होने से पहले थे.

कैसे सुरक्षित रह गए शव?

इन ममियों के इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहने के पीछे नमक की खास भूमिका मानी जा रही है. खदान के अंदर मौजूद नमक और ऑक्सीजन की कमी ने शवों को सड़ने से बचा लिया. यही वजह है कि इनके शरीर, बाल, दाढ़ी और यहां तक कि कपड़े भी सही-सलामत मिले हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि नमक ने प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव की तरह काम किया. इससे शव डीकंपोज नहीं हुए और हजारों साल बाद भी इनकी स्थिति देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या मिला इन ममियों के साथ?

1993 में पहली बार एक साल्टमैन का पता चला, जब मजदूरों का फावड़ा गलती से उस पर लगा. इस शव के साथ लंबी सफेद दाढ़ी, सोने की बाली, लोहे के चाकू और चमड़े के जूते भी मिले थे. इसके अलावा ऊनी कपड़ों के निशान भी पाए गए. बाद में 2004, 2005 और 2010 तक कुल छह ममियां इस खदान से बरामद हुईं. इनमें एक 16 साल का लड़का भी शामिल था. यह सब देखकर साफ होता है कि ये लोग खदान में काम करने वाले खनिक थे.

कैसे हुई थी इनकी मौत?

वैज्ञानिकों की जांच में सामने आया कि इन लोगों की मौत खदान ढहने से हुई थी. कई शवों पर चोट के निशान मिले हैं, खासकर सिर और आंखों के पास फ्रैक्चर पाया गया. एक ममी के हाथ चेहरे के ऊपर उठे हुए मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि वह अचानक हुए हादसे से बचने की कोशिश कर रहा था. एक अन्य ममी की जांच में शरीर में टेपवर्म के अंडे मिले, जिससे पता चला कि ये लोग कच्चा या अधपका मांस खाते थे. यह खोज प्राचीन जीवनशैली और खान-पान के बारे में अहम जानकारी देती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Ancient Mummies Found In Iran

Trending news

‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
assam election 2026
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
Baramati by poll
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
Keralam Elections
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
assam election 2026
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया
LPG
20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया
सड़कें सिकुड़ीं, फुटपाथ गायब, पैदल चलने वाले..., हालात बदलने के लिए आपके हक की बात
Social Awareness
सड़कें सिकुड़ीं, फुटपाथ गायब, पैदल चलने वाले..., हालात बदलने के लिए आपके हक की बात