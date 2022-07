Ancient Vault: 1840 के दौर में ऐसी होती थी तिजोरियां, खोलने में गुल हो जाती थी दिमाग की बत्ती; कुछ ही लोग कर पाते थे अनलॉक

Oldest Vault: कीमती सामानों को सुरक्षित रखने के लिए पुराने जमाने से तिजोरियों का उपयोग हो रहा है. राजा-महाराजाओं के जमाने में लोहे की अलग-अलग तरह की मजबूत तिजोरियां होती थीं. इनमें हीरे-जवाहरात और सोने-चांदी की चीजें रखी जाती थीं. इन तिजोरियों को खोलना इतना आसान नहीं था. वक्त के साथ तिजोरियों का स्वरूप बदल गया. साथ ही आजकल लोग कीमती सामान को घर में तिजोरियों में रखने की जगह बैंक के लॉकर में रखने को ज्यादा तरजीह देते हैं. लेकिन कई बार पुरानी चीजों के बारे में जानना भी काफी दिलचस्प होता है. आजकल एक तिजोरी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे साल 1840 का बताया जा रहा है.

इस वायरल वीडियो में आप साल 1840 की इटालियन तिजोरी को देख सकते हैं. यह तिजोरी लोहे की बनी हुई है. यह इतनी मजबूत और खोलने में इतनी कॉम्प्लीकेटेड है कि किसी की भी दिमाग घूम जाएगा. इस तिजोरी का डिजाइन काफी अलग है. इसमें बीच में फूल का डिजाइन बना हुआ है. इसको स्टेप-बाइ-स्टेप खोलना पड़ता है. साथ ही चाभियों का पैटर्न इतना कठिन है कि कुछ ही लोग इस तिजोरी को खोल सकते हैं.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फूल के डिजाइन के नीचे एक चाभी लगाई जाती है. इसके बाद इसके बगल से एक पतली प्लेट जैसा कवर नीचे की ओर खुलता है. इसके अंदर 3 चाभियां लगाने की जगह दी गई है. आगे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बीच में एक चाभी लगाकर घुमाई जाती है. इसके बाद नीचे एक चाभी लगाई जाती है और सबसे आखिर में उपर एक चाभी लगती है. इसके बाद जाकर कहीं यह तिजोरी खुलती है. इन चाभियों का आकार भी काफी अलग है और सभी चाभियों के इस्तेमाल से ही तिजोरी खुलती है.

देखें वीडियो-

This Italian safe from 1840 is beautiful and it unlocks in such an interesting way. pic.twitter.com/QoTDUUsroQ

— Lost in history (@lostinhist0ry) July 21, 2022