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83 सदस्य, 6 पीढ़ियां और एक चूल्हा... इस परिवार की एकता बनी मिसाल, कहानी जीत रही लोगों का दिल

आज जब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है. तब आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक परिवार अपनी अनोखी जीवनशैली की वजह से चर्चा में है. इस परिवार में एक-दो नहीं, बल्कि 83 सदस्य एक साथ रहते हैं. छह पीढ़ियों तक फैला यह परिवार एक ही रसोई में खाना बनाता है, मिलकर कमाई करता है और हर बड़ा फैसला साथ बैठकर लेता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 13, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:00 AM IST
83 सदस्य, 6 पीढ़ियां और एक चूल्हा... इस परिवार की एकता बनी मिसाल, कहानी जीत रही लोगों का दिल
Image Credit: Image credit: X/@VVipinpatel

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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